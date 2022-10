Thomas Schmid belastet in seiner Einvernahme Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling (links) und Sebastian Kurz (rechts). Foto: APA/Punz

Schwere Vorwürfe erhebt Thomas Schmid auch gegen seinen früheren Chef, Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP). In einer "schriftlichen Offenbarung" wirft er ihm Amtsmissbrauch vor. Die Angelegenheit spielt ab Sommer 2016 und dreht sich um einen ÖVP-Nationalratsabgeordneten. Der war beruflich als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer tätig, gegen ihn lief damals ein Finanzstrafverfahren, von dem Generalsekretär Schmid dem Minister berichtete.

Ein Jahr später kam Schelling auf die Sache zurück und erkundigte sich per Whatsapp, bei welcher Staatsanwaltschaft der Akt liege. Schmid nannte die Staatsanwaltschaft und ließ sich vom zuständigen Sektionschef eine "umfassende Darstellung" schicken, wie sich aus einem Aktenvermerk der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) "über möglichen Geheimnisverrat" erschließt.

Listenplatz

Woher das plötzliche Interesse Schellings laut Schmid kam: Zu dieser Zeit wurden gerade die Wahlvorschläge für die Nationalratswahl im Herbst 2017 erstellt. Die Frage war, ob der Abgeordnete einen Listenplatz auf dem Wahlvorschlag der niederösterreichischen ÖVP bekommen sollte oder ob er "eine zu große Belastung darstelle", so Schmid in einer Aussage. ÖVP-Obmann Sebastian Kurz hätte ein Vetorecht gehabt. Auch dem damaligen ÖVP-Generalsekretär Stefan Steiner, dem laut Schmid engsten Vertrauten von Kurz, habe er die Informationen weitergeleitet.

Laut Schmid war die Sache besonders heikel, weil der Abgeordnete auch mit Finanzpolitik zu tun hatte. Es kam dann zwar zur Anklage wegen versuchter Abgabenhinterziehung, in zweiter Instanz wurde er aber rechtskräftig freigesprochen – die Sache war verjährt. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Was der Betroffene dazu sagt? Auf Anfrage zeigte sich der frühere Politiker überrascht, in den Schmid-Einvernahmen vorzukommen. "Es handelte sich um ein Verfahren, welches meine freiberufliche Tätigkeit beinhaltete und nichts mit meiner politischen Tätigkeit" zu tun gehabt habe, sagt er. Kandidiert habe er für die ÖVP auch in der Folgeperiode in seinem Wahlkreis, er "wurde aber nicht mit entsprechenden Vorzugsstimmen ausgestattet, um das Mandat anzunehmen". Gesprochen habe mit ihm niemand. "Zeigt vielleicht auch einiges", so der frühere ÖVP-Politiker lapidar. (Renate Graber, Fabian Schmid, 25.10.2022)