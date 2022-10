Klingt wie ein Energy-Drink, ist aber ein Sirup. Foto: Hersteller

Ob Energydrinks gut schmecken oder nicht, ist eine Glaubensfrage. Die einen trinken sie täglich, den anderen wird vom Geruch schon schlecht. Der Kaffeekirschensirup aus den peruanischen Früchten spielt mit dem mysteriösen Namen Cascara Energy zwar auf Red Bull und Co an, geschmacklich schlägt man aber in die Kerbe von sehr reifer Frucht und Kardamom. Den koffeinhaltigen Sirup am besten mit Sodawasser zubereiten!

Cascara-Energy-Sirup von Green Sheep, 250 ml um € 6,50

www.greensheep.at



(RONDO, Kevin Recher, 28.10.2022)