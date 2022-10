Der Konsum Panik auslösender Szenen ist eine praktische Resilienzübung. Nach dem Film spürst du schweißgebadet tiefe Erleichterung, erlebst Katharsis. Endlich wieder was gespürt und doch überlebt! Hernach ein paar yogatiefe Atemzüge, sich beruhigen und ab in den schönen Traumschlaf. Es gibt nichts Besseres für die Nachtruhe.

Kinder und zarte erwachsene Gemüter müssen geschützt werden! Wer jedoch in der Pubertät seinen Test bestanden hat und trotz heftiger Konsumation des Weißen Hais von Steven Spielberg immer noch keine vollen Badehosen bekommt, wenn er im Meer weit hinausschwimmt, darf sich dem gruseligen Kribbeln lustvoll überantworten. Ergeben wir uns also Chucky, der Mörderpuppe! Lassen wir den kleinen Damien, den Teufelsjungen aus der Omen-Reihe unsere Nerven kitzeln! Herrliche Angstlust möge die Symphonie des Grauens bewirken, wenn in ihr die langen Fingernägel Nosferatus in Zeitlupe Schatten über ihr Opfer werfen!

Kontra

– von Franziska Zoidl

Nur einmal in meinem Leben hatte ich das Bedürfnis, bei einem Videoabend mit einer Freundin Horrorfilme zu schauen. Es war lange vor Netflix und Co, wir schleppten ein Potpourri an grauslichen Filmen auf DVD herbei, schoben Popcorn in die Mikrowelle und starteten mit The Shining.

Als wir uns nicht mehr zur Mikrowelle trauten, um neues Popcorn zu holen, erkannte ich, dass Horror nicht unser Genre ist. Ja, für manche mag das Schauen eines solchen Films unterhaltsam sein oder wie Katharsis wirken. Für uns war es purer Stress. Auch heute schalte ich weiter, wenn es furchteinflößend wird. Ich fürchte mich im Alltag genug. Immerhin lauert an jeder Ecke der Horror, wir leben in Zeiten von Krieg und Klimakatastrophe und sonst auch nur schlechten Nachrichten.

Ich weiß bis heute nicht, wie The Shining ausgeht. Wir drückten irgendwann auf Stopp – und schauten stattdessen einen Disney-Film. Garantiert harmlos und mit Happy End, große Empfehlung!

(RONDO, 31.10.2022)