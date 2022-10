Stadtkomödie: Curling für Eisenstadt, Champions League: FC Barcelona vs. Bayern München, Ramstein – Die Doku – mit Radiotipps

Hubert von Goisern changiert mit seiner Art und seiner Musik zwischen den Welten und Kulturen: Der ORF widmet dem Künstler einen Schwerpunkt – ab 20.15 Uhr. Foto: ORF/Langbein & Partner

19.25 GESCHICHTE

Zeit.geschichte: Der Nationalfeiertag und seine Geschichte Seit dem Jahr 1965 wird der österreichische Nationalfeiertag jährlich am 26. Oktober begangen. Es ist der Tag, an dem 1955 die österreichische Neutralität in Kraft getreten ist. Der Tag hat großen Symbolcharakter und wurde in den fast sechs Jahrzehnten seither auch für jede Menge prestigeträchtige Anlässe genutzt. Bis 20.15, ORF 3

20.15 PORTRÄT

André Hellers Menschenkinder: Hubert von Goisern Hubert Achleitner, besser bekannt als Hubert von Goisern, machte sich mit einer ganz eigenen Mischung aus Rockmusik und Volksmusik zu einer Marke. Mit Liedern wie Heast as nit und Koa Hiatamadl produzierte er veritable Hits. Zu seinem heurigen siebzigsten Geburtstag erinnert sich der Künstler im Gespräch mit André Heller an die Motive, die ihn stets geleitet haben, und an die Wendepunkte seiner Laufbahn. Um 21.40 folgt die Doku Hubert von Goisern: Brenna tuat’s schon lang aus dem Jahre 2014. Bis 23.15, ORF 3

20.15 MAGAZIN

Werden wir immer dümmer? Unser IQ wurde im 20. Jahrhundert immer höher. Dieser Trend hat in den letzten 30 Jahren deutlich abgenommen und scheint sich nun umzukehren. Werden wir also wieder dümmer? Bis 21.05, 3sat

20.15 RANKING-SHOW

9 Plätze – 9 Schätze Armin Assinger und Barbara Karlich lassen zum bereits neunten Mal den schönsten Platz Österreichs durch das Fernsehpublikum wählen. Bis 22.30, ORF 2

20.15 WINTERSPASS

Stadtkomödie: Curling für Eisenstadt (Ö/D 2018, Andreas Schmied) Vicky (Katharina Straßer) will die Curling-Weltmeisterschaft der Frauen nach Eisenstadt holen und braucht dazu ein Curling-Team – was in einer Stadt wie Eisenstadt nicht gerade einfach ist. Bis 21.45, ORF 1

20.15 FUSSBALL

Champions League: FC Barcelona vs. Bayern München Während die Bayern für das Achtelfinale der Champions League schon fix qualifiziert sind, steht Barcelona mit dem Rücken zur Wand. Bis 23.00, Servus TV

21.45 KATASTROPHE

Ramstein – Die Doku Bei der größten Flugtagkatastrophe in Deutschland wurden am 28. August 1988 auf dem Stützpunkt Ramstein (Rheinland-Pfalz) 70 Menschen getötet und mehr als 350 Menschen schwer verletzt. Auch 34 Jahre später sind Überlebende und Helfer zum Teil schwer gezeichnet. Und sie klagen an: Damals wurden Sicherheitsregeln missachtet, die Rettungsmaßnahmen verliefen chaotisch, zuständige Politiker entzogen sich ihrer Verantwortung. Bis 22.15, ARD

21.45 DOKUMENTATION

Bertolt Brecht – Flüchtlingsgespräche Was bedeuten Flucht und Vertreibung in ihrer persönlichen Auswirkung für die Betroffenen? Das hat der deutsche Dichter und Theatermacher Bertolt Brecht in den Flüchtlingsgesprächen beschrieben. Die Entstehungsgeschichte. Bis 22.40, Arte