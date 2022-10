Wo sind Einigungen möglich, wo nicht? Der Verfassungsrechtler und frühere ÖVP-Politiker meldet sich im Gastkommentar zur Debatte um die Schaffung eines Generalstaatsanwalts zu Wort.

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) verhandeln das Paket. Foto: APA / Roland Schlager

Die Umsetzung des Regierungsvorhabens zur Einrichtung eines Bundesstaatsanwalts rückt näher. Felder der Übereinstimmung zeichnen sich ab. Das ist gut so: auch ein Verdienst der unabhängigen Expertenkommission, die vor wenigen Wochen ihren umfangreichen Vorschlag veröffentlicht hatte. Die Justizministerin sollte demnach die Steuerung und Beaufsichtigung der Staatsanwälte verlieren. An ihre Stelle träte ein vom Bundespräsidenten ernannter Bundesstaatsanwalt: vorschlagsberechtigt ein Personalsenat aus Höchstrichtern und Staatsanwälten. Der Bundespräsident wäre nicht an diesen Vorschlag gebunden. Er könnte ihn zwar ablehnen, müsste aber einen neuen einholen. Ein Verfahren, nachgebildet den Richterernennungen.

Dieses neue oberste Organ übernähme bisherige Aufgaben eines Ministers und hätte eine Minister-ähnliche Stellung. Während ein Minister aber das Vertrauen des Parlaments haben muss und von ihm abberufen werden kann, spielte das Parlament weder bei der Ernennung noch bei der Abberufung dieses neuen obersten Organs eine Rolle. In der Bundesstaatsanwaltschaft würden mehrere Dreiersenate mit Mehrheit über Weisungen an die nachgeordneten Staatsanwaltschaften entscheiden, ohne dabei an Weisungen gebunden zu sein. Der Bundesstaatsanwalt hätte vorwiegend organisatorische Aufgaben.

Unstrittige Punkte

Auf den folgenden Gebieten hat die Diskussion Übereinstimmung gebracht: Das neue oberste Organ sollte außerhalb eines Ministeriums stehen und entweder eine einmalige zehnjährige Amtsperiode haben oder eine sechsjährige mit der Möglichkeit auf einmalige Verlängerung auf zwölf Jahre. Die Organisation, der dreigliedrige Aufbau (Staatsanwaltschaft – Oberstaatsanwaltschaft – Bundesstaatsanwaltschaft), Art und Ausmaß der Berichtspflichten sind unbestritten. Eine nachträgliche Kontrolle sollte das Parlament im bisherigen Umfang ausüben.

In einem entscheidenden und in drei weniger bedeutsamen Punkten besteht aber noch keine Einigkeit. Die kleineren zuerst: Generalstaatsanwaltschaft, wie es die Expertenkommission vorschlägt, oder Bundesstaatsanwaltschaft, wie es im Regierungsprogramm heißt? Es wird wohl ein Bundesstaatsanwalt werden!

Wie ein Minister

Bedeutsamerer Punkt: Entscheidet eine Person an der Spitze eines ihr unterstellten Beamtenapparats, wie ein Minister oder die Rechnungshofpräsidentin, oder ein weisungsfreier Dreiersenat mit Stimmenmehrheit, wobei der Bundesstaatsanwalt keinem Senat angehört? Der Bundesstaatsanwalt wird eine oberste Justizverwaltungsbehörde sein und sollte daher wie ein Ministerium organisiert sein, als monokratische Behörde. Die Senatslösung entspricht eher den Strukturen eines Gerichts. Damit wäre darüber hinaus keine einheitliche Weisungsspitze geschaffen, mehrere Senate entschieden unabhängig voneinander. Der Behördenchef wäre auf Organisationsfragen und Außenpräsentation beschränkt. Auch ein Grüßaugust?

Die dritte, noch kaum diskutierte Frage: die vorwiegend aus Justizangehörigen und Professoren zusammengesetzte Expertenkommission schlug vor, die Generalprokuratur vom Obersten Gerichtshof zu lösen und der neuen Stelle zuzuordnen. Die Generalprokuratur hat jedoch ganz andere Aufgaben. Sie ist nicht auf die Strafjustiz beschränkt, sondern bearbeitet alle Teile der Rechtspflege.

Geringschätzung der Volksvertretung



Über diese drei Punkte wird in den Verhandlungen wohl Einigung erzielt werden können.

Knackpunkte werden Wahl und Abberufung durch das Parlament sein. Die Experten wollen bei der Bestellung das Parlament durch den Bundespräsidenten ersetzen und eine Abberufung dem Richterdienstrecht nachbilden: nur bei schweren Verfehlungen oder Dienstunfähigkeit. Eine politische Kontrolle durch das Parlament wie bei Ministern und Rechnungshof wird als unvereinbar mit der notwendigen Unabhängigkeit abgelehnt. Dabei kommt eine Geringschätzung der Volksvertretung zum Ausdruck. Ihre Arbeit wird mit Parteienwillkür und politischem Hickhack gleichgesetzt. Wer denkt bei solchen Überlegungen nicht an die Utopie eines Richterstaats, wer nicht an die Gefahr, dass sich hier ein Staat im Staat abzeichnet?

Abstoßender Stil

Das Parlament hat in der Folge der politischen Instrumentalisierung und Tribunalisierung der letzten parlamentarischen Untersuchungsausschüsse an Ansehen verloren. Der Stil der Plenardebatten, im Fernsehen allgemein zu besichtigen, stößt viele ab. Ebenso verstörend die schrecklich brutalen Bewertungen vor und nach den Ausschusssitzungen – sowohl der Auskunftspersonen als auch der Kollegen in anderen Fraktionen. Erfahrene Beobachter stellen zunehmende Selbstbeschädigung fest. Es wird sich hoffentlich wieder bessern. Wie auch immer, das kann und darf nicht als Vorwand dafür dienen, Teile der Staatstätigkeit aus dem allgemeinen Verfassungsgefüge herauszulösen, der demokratischen Abhängigkeit vom Vertrauen des Nationalrats zu entziehen und die Kontrollrechte des Parlaments zu entwerten.

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte üben eines der schärfsten Rechte des Staates aus: im digitalen Zeitalter dringen sie bis ins Innerste des Menschen vor, brauchen seine Gedankenfreiheit nicht zu respektieren, dürfen gewichtige Grundrechtseingriffe vornehmen, wie die allerdings ganz anders strukturierte und überwachte Sicherheitspolizei. Bisher verantwortete diese Eingriffe in Grundfreiheiten eine Ministerin: indirekt vom Parlament bestellt, von seinem Vertrauen abhängig, berichtspflichtig, begleitend kontrolliert und von ihm ohne Begründung durch einfache Mehrheit abberufbar. Im Justizausschuss werden entsprechende Fragen ständig beraten. Das alles sollte einem blassen Abklatsch von Kontrolle weichen? Kein Einfluss auf die Bestellung, keine Möglichkeit der Abberufung?

Zahnlose Kontrolle

Ja, auch der Bundesstaatsanwalt wird dem Parlament berichten, aber ohne Folgen einer inhaltlichen Kritik befürchten zu müssen. Eine zahnlose Kontrolle also. Dies widerspricht dem österreichischen Verfassungskonzept der Gewaltenteilung, das alle anderen Staatsgewalten dem Parlament unterstellt. Nur der Bundespräsident wird direkt vom Volk gewählt und kann letztlich nur vom Volk abberufen werden.

Es ist befremdlich, dass selbst der eine oder andere langjährige Parlamentarier diese Durchbrechung unseres Verfassungsgefüges billigt. Eine solche müsste das Parlament erst mit Zweidrittelmehrheit beschließen. Soll es sich teilweise selbst ausschalten? (Andreas Khol, 25.10.2022)