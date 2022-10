Wurden die hohen Erwartungen an "Game of Thrones" und "Herr der Ringe" erfüllt, oder waren die Serien sogar noch besser? STANDARD-Serienreif zieht die große Schlussbilanz

Serienreif-Podcast "Ringe der Macht" oder "House of the Dragon": Wer siegt im Kampf der Fantasy-Giganten?

Die Schlachten sind geschlagen, die Fantasy-Giganten des Jahres haben abgeliefert. Wie ist es gelaufen? Wurden die hohen Erwartungen erfüllt? Wer schneidet im direkten Vergleich besser ab? "House of the Dragon" gegen "Ringe der Macht" – Doris Priesching und Michael Steingruber ziehen die große Schlussbilanz. Unser Gast in dieser neuen Folge von "Serienreif" ist STANDARD-Web-Journalist und Fantasy-Experte Alexander Amon. (red, 27.10.2022)



Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: sky