Die Hintergründe der Tat sind derzeit nicht bekannt.

Foto: AP/David Carson

St. Louis – Bei Schüssen an einer High School für darstellende Künste in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen – darunter der Schütze. Eine erwachsene Frau und eine Jugendliche seien ebenfalls ums Leben gekommen, sagte Polizeichef Michael Sack am Montag. Weitere Menschen seien bei dem Vorfall in St. Louis verletzt worden und würden im Krankenhaus behandelt.

"Soweit uns bekannt ist, gibt es keine weiteren Bedrohungen. Die Gemeinde ist hier also sicher", sagte Sack. Die Hintergründe des Vorfalls waren noch offen. Die Polizei habe kurz nach 9.00 Uhr morgens (Ortszeit) einen Anruf über einen aktiven Schützen erhalten und sei kurze Zeit später vor Ort gewesen. Als die Polizei eintraf, rannten die Schüler aus der Schule und hätten den Polizeibeamten gesagt, dass der Schütze eine "lange Waffe" habe. "Es kam zu einem Schusswechsel, bei dem der Verdächtige getroffen wurde", so Sack. (APA, Reuters, red, 24.10.2022)