Innsbruck – Vier Wochen nach der Landtagswahl konstituiert sich am Dienstag der neue Tiroler Landtag bei einer Sitzung im Innsbrucker Landhaus. Im Mittelpunkt steht die Wahl und Angelobung der neuen schwarz-roten Landesregierung unter dem künftigen Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und seinem ersten Stellvertreter, SPÖ-Chef Georg Dornauer. Die beiden Parteien verfügen über 21 der 36 Sitze im Landesparlament.

Georg Dornauer (SPÖ) und Anton Mattle (ÖVP) führen die schwarz-rote Koalition in Tirol an. Foto: APA/ EXPA/ Johann Groder

Schwarz-Rot löst die bisherige schwarz-grüne Landesregierung ab, die seit dem Jahr 2013 regiert hatte. Mit Dienstag endet damit auch die mehr als 14-jährige Ära von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Er hatte im Juni seinen Rückzug angekündigt. Aus Platters Kabinett gehört neben dem bisherigen Wirtschaftslandesrat Mattle nur mehr Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) der neuen Landesregierung an.

Die ÖVP hatte bei Landtagswahl am 25. September mehr als neun Prozentpunkte verloren und war bei knapp 35 Prozent gelandet. Die SPÖ gewann nur geringfügig dazu und verlor den zweiten Platz an die FPÖ.

Schwarz-Rot wieder häufigste Koalition

Mit der Angelobung der schwarz-roten Koalition in Tirol schwindet der Einfluss der Grünen in den Landesregierungen weiter. 2014 und 2015 waren sie in sechs Ländern als Juniorpartner am Ruder. Jetzt sind es nur noch zwei: Vorarlberg und Salzburg. Die aktuell häufigste Regierungsform auf Landesebene ist die Koalition von ÖVP und SPÖ. (ste, APA, 25.10.2022)