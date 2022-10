Es gibt eine ganze Bandbreite an einzigartigen Dialektwörtern, die die österreichische Sprache prägen. Welche mögen Sie persönlich am liebsten?

Eh afoch zum Vasteh, oda? Foto: imago images / Ralph Peters

Noch läuft die Vorwahl zum österreichischen Wort des Jahres – auch nach dem beliebtesten Jugendwort und Unwort wird gesucht. In Deutschland steht der Gewinner des Jugendworts bereits fest: "Smash" bedeutet so viel wie "mit jemandem etwas anfangen", "jemanden abschleppen" oder auch "mit jemandem Sex haben". Doch neben diesen Umfragen und Rankings, die logischerweise aktuellen Bezug haben, da sie jährlich durchgeführt werden, gibt es unzählige Wörter, die nie aus der Mode sind. Und der österreichische Dialekt bietet da so einiges. Für "snck" ist ganz klar:

Sprache wird jedenfalls von mehreren Faktoren beeinflusst, meist ist sie stark von der Gegend und den Menschen geprägt. Manchmal sind die regionalen Unterschiede sogar so groß, dass man bei einigen Begriffen schon ganz genau zuhören muss, um sie oder zumindest den Zusammenhang zu verstehen. Während man "Griaß di", "Sackerl", "gach", "schiach", "leiwand", "eh" oder "amoi" schnell versteht, sieht es bei anderen Wörtern wie "Bichl", "Tschocherl", "napfatzn", "gwandt" oder "Bahö" anders aus.

Welches ist Ihr absolutes Lieblingswort?

Welches Dialektwort verwenden Sie einfach immer gern? Woher stammt dieses? Versteht man es auch außerhalb Ihrer Region? Tauschen Sie sich im Forum aus! (Magdalena Waldl, 25.10.2022)