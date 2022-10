Wirklich traditionelle Speisen, die man speziell am Nationalfeiertag zubereitet, gibt es in Österreich nicht. Vielleicht essen die einen oder anderen Schnitzel oder Schweinsbraten, aber wohl eher, weil Feiertag ist, und nicht, weil Österreich 1955 die Unabhängigkeit erlangt hat.

Sich an diesem Tag selbst der österreichischen Küche zuzuwenden ist eine gute Idee. Sie strotzt nur so vor Klassikern, die ganz einfach zu Hause nachgekocht werden können. Die Wiener Köchin Stefanie Herkner hat in ihrem Kochbuch "Wiener Küche mit Herz" vom Tafelspitz über Sarma-Krautrouladen bis hin zu Marillenknödeln zahlreiche traditionelle Speisen des Landes zusammengetragen – außerdem ein Rezept für Spinatknödel, die auch für Vegetarierinnen und Vegetarier geeignet sind.



"Wiener Küche mit Herz", Stefanie Herkner, 35 €, 208 Seiten, Brandstätter-Verlag. Erschienen im September. Foto: Brandstätter Verlag

Die flaumigen Knödel werden mit Blattspinat und Cremespinat zubereitet. Wichtig ist, die Masse auf ihre Festigkeit hin zu testen, sonst kann es schnell zur berüchtigten Knödelsuppe kommen. Am besten werden die Spinatknödel mit brauner Butter serviert.



Spinatknödel nach einem Rezept von Stefanie Herkner. Foto: Kevin Recher

Zutaten (für 10 bis 12 Knödel)

225 g passierter Tiefkühlspinat

225 g Tiefkühlblattspinat



500 g Semmelwürfel

15 g griffiges Mehl

35 g geriebener Parmesan

250 ml Schlagobers

250 ml Milch

3 EL Olivenöl

2 TL Salz

Pfeffer

Zum Garnieren: Schnittlauch, braune Butter, Parmesan