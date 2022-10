US-Rapper Kanye West gerät zunehmend unter Druck Foto: AP Photo/Ashley Landis, File

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, fordert vom deutschen Sportartikelhersteller Adidas, die Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Rapper, Produzenten und Modeunternehmer Kanye West umgehend zu beenden.

Die täglich neuen antisemitischen Entgleisungen des Rappers seien für die Jüdinnen und Juden in Deutschland und in aller Welt unerträglich, sagte der Zentralratspräsident am Dienstag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Adidas müsse Haltung zeigen und sich wie andere Unternehmen von dem 45-Jährigen distanzieren. Zuvor hatten etliche Prominente wie der "Friends"-Star David Schwimmer oder die Schauspielerin Jamie Lee Curtis den deutschen Hersteller auf Instagram und Twitter aufgefordert, Stellung zu beziehen.

Trennungen

Andere haben das bereits getan. In der vergangenen Woche hatte die zum Luxuskonzern Kering gehörende Marke Balenciaga die langjährige Zusammenarbeit mit dem US-Rapper eingestellt, die US-"Vogue" und deren Chefin Anna Wintour hatten sich ebenfalls distanziert. Auch die Künstleragentur Creative Artists Agency (CAA) hat sich von dem Rapper getrennt. Adidas hingegen hat bisher nur Anfang Oktober eine Prüfung der geschäftlichen Beziehungen in Aussicht gestellt.



Kanye West, der sich nur mehr Ye nennt und nach eigenen Angaben unter einer bipolaren Störung leidet, hatte während der Pariser Fashion Week T-Shirts mit rassistischen Slogans gezeigt sowie in sozialen Netzwerken Beiträge veröffentlicht, die als antisemitisch eingestuft worden waren.

Laut letzten unbestätigten Medienberichten soll Adidas die Zusammenarbeit mit West beenden. Die Entscheidung könnte noch am Dienstag bekanntgegeben werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Adidas war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. (red, Apa, 25.10.2022)