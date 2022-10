Die Website allestörungen.at verzeichnete in Österreich zum Höhepunkt rund 18.000 Meldungen über Probleme mit Whatsapp

Das Whatsapp-Mutterunternehmen Meta bestätigte den Ausfall. Foto: Reuters/DADO RUVIC

Die weitverbreitete Messaging-App Whatsapp funktionierte am Dienstagmorgen bei vielen Nutzern auf der ganzen Welt nicht mehr: In Indien, Großbritannien, Südafrika und weiten Teilen Asiens berichteten Nutzerinnen und Nutzer von Problemen beim Senden und Empfangen von Texten und Videos. Auch in Österreich berichteten Userinnen und User dem STANDARD von Problemen.

"Wir sind uns bewusst, dass einige Leute derzeit Probleme beim Senden von Nachrichten haben, und wir arbeiten daran, Whatsapp so schnell wie möglich wiederherzustellen", bestätigte ein Sprecher der Whatsapp-Muttergesellschaft Meta Platforms den Ausfall. Rund zwei Stunden nach Bekanntwerden der ersten Ausfälle waren die Probleme bei Tests des STANDARD wieder behoben.

Der Website Downdetector zufolge hatten mehr als 11.000 Nutzer in ganz Indien einen Ausfall gemeldet, während die Zahlen für das Vereinigte Königreich bei 68.000 und für Singapur bei 19.000 lagen (Stand: 0750 GMT). In Frankreich wurden innerhalb von 24 Stunden 9.540 Probleme gemeldet.

Whatsapp-Ausfall in Österreich

In Österreich ist Downdetector unter der Adresse allestörungen.at vertreten. Auch hier war die Kurve am Dienstagmorgen stark angestiegen, im Peak wurden rund 18.000 Störungen gemeldet. Die meisten Probleme gab es auch hierzulande beim Senden von Nachrichten. Kurz vor 11:30 Uhr lag die Kurve wieder fast auf einem normalen Niveau.

Foto: Screenshot/allestörungen.at

Downdetector verfolgt Ausfälle, indem es Statusberichte von einer Reihe von Quellen, einschließlich von Nutzern gemeldeter Fehler, auf seiner Plattform zusammenfasst. Der Ausfall könnte eine größere Anzahl von Nutzern betroffen haben. (Reuters, red, 25.10.2022)