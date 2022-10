Außenminister Alexander Schallenberg hat die Causa Güngör gegenüber der türkischen Politik aufs Tapet gebracht. Foto: EPA / Martin Divisek

Im Fall der geheimen türkischen Haftbefehle gegen den Integrationsexperten Kenan Güngör hat sich das Außenministerium insofern eingeschaltet, als diese Causa nicht nur mit dem türkischen Botschafter in Österreich, sondern auch in der Türkei thematisiert wurde. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Neos an Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vom 21. Oktober hervor.

Darin wird die Frage nach etwaigen "Schritten gegen die türkische Regierung bzw. Botschaft" so beantwortet, dass das Außenministerium "im August bzw. September 2022 einen solchen Fall sowohl in Wien als auch in Ankara gegenüber den türkischen Behörden zur Sprache gebracht" und dem türkischen Botschafter in Wien "bei einem Termin" im Ministerium "unterbreitet" habe: "Das österreichische Anliegen bestand insbesondere darin, zu diesem Fall genauere Informationen über den Stand der Verfahren in der Türkei in Erfahrung zu bringen."

Der beleidigte Präsident



Güngör sah sich im Sommer damit konfrontiert, dass ihm die türkische Justiz "Präsidentenbeleidigung" (so wie rund 160.000 anderen Personen) und Terrorismusunterstützung (er ist kurdischer Herkunft) vorwirft, was fünf bis zehn Jahre Haft bedeuten könnte. Die Gründe dafür hält die türkische Justiz unter Verschluss. Darum konnte Güngörs Anwalt, als zumindest die Anzeige wegen Beleidigung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan plötzlich "nicht mehr auffindbar war", wegen fehlender Akteneinsicht auch nicht in Erfahrung bringen, ob die Anklage tatsächlich fallengelassen oder womöglich an eine andere Staatsanwaltschaft weitergegeben wurde.

Güngör selbst, der seit seinem siebenten Lebensjahr in Deutschland aufgewachsen ist und seit 2007 in Wien lebt, wo er ein Forschungs- und Beratungsbüro für Integrations- und Diversitätsfragen betreibt, hatte in einem STANDARD-Interview zu seinem Fall gesagt: "Die reale Drohung lautet: 'Glaubt ja nicht, dass ihr im Ausland in Sicherheit seid, uns kritisieren und verunglimpfen und dann in der Türkei Urlaub machen könnt.'" Mit dieser Strategie werde "die amtliche wie auch freiwillige Spitzelarbeit in Europa noch einmal verstärkt und offensiv beworben", das geschehe mit einer "eigens dafür entwickelten Spitzel-App", mit der regierungskritische Stimmen und Oppositionelle technisch einfach an die türkischen Behörden gemeldet werden können.

"Ähnliche Probleme in europäischen Ländern"



Jedenfalls hat das Außenministerium – der in Wien lebende Güngör ist deutscher Staatsbürger – auch die deutschen Stellen in der Türkei sowie die deutsche Botschaft in Wien über diesen Fall informiert. Denn, so ist zu lesen: "In europäischen Ländern mit größeren türkischstämmigen Gemeinden gibt es immer wieder ähnliche Probleme."

Die Frage, ob dem Außenamt "geheime Haftbefehle gegen in Österreich lebende Personen sowie die Bespitzelung von in Österreich lebenden Personen (spezifisch die EMG-App) durch die türkischen Behörden bekannt" seien, wurde recht unspezifisch mit einem Verweis auf die Aufgaben des Außenministeriums beantwortet, zu denen etwa "Reisehinweise mit Empfehlungscharakter" sowie konsularische Hilfe gehörten. Dazu finde sich auf der Ministeriumshomepage die Information, wonach es bei der Einreise in die Türkei "zu vorübergehenden Festnahmen und Anhaltungen sowie zu Zurückweisungen kommen kann, ohne dass konkrete Vorwürfe bzw. genaue Gründe seitens der türkischen Behörden bekanntgegeben werden". Konsularischer Schutz könne "nicht garantiert werden".

Zur EMG-App und generell zu "ausländischen politischen, grundrechtseinschränkenden Aktivitäten gegenüber in Österreich lebenden Communitys" betont Minister Schallenberg in der Anfragebeantwortung die "klare Linie" seines Hauses, wonach "Versuche anderer Staaten, in Österreich lebende Communitys in der Ausübung ihrer Rechte und Pflichten einzuschränken, nicht akzeptiert werden". Im Übrigen würde er, Schallenberg, gegenüber der türkischen Seite "regelmäßig auch schwierige Themen ansprechen" und werde das auch weiterhin mit "aller nötigen Klarheit" tun.

Neos fordern Schutz für Grundrechte von allen Menschen in Österreich



Helmut Brandstätter, der außenpolitische Sprecher der Neos, unterstrich erneut die Verantwortung der österreichischen Regierung angesichts jeglicher Versuche durch ausländische Geheimdienste, hier in Österreich Menschen auszuspionieren, sie einzuschüchtern oder in ihren Grund- und Freiheitsrechten zu beschränken. "Wir müssen alle Menschen, die in Österreich leben, egal woher sie kommen, vor ausländischen Spitzeln autoritärer Machthaber schützen." (Lisa Nimmervoll, 25.10.2022)