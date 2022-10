Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Es war eine Woche, bei der sowohl die Austria als auch Rapid ein Spiel ganz schnell vergessen wollen. Im Gegensatz zu Rapid hat die Austria den Aufstieg in die nächste Cup-Runde gegen den Regionalligaverein Wiener Sport-Club verpasst. Rapid hingegen hat die Heimserie ausbauen können und gegen Klagenfurt zu Hause die nächste Niederlage hinnehmen müssen. Markus und Stefan arbeiten die Niederlagen der beiden Vereine auf und stellen sie in den Kontext der Gesamtsituation. Herrscht eine Krise bei der Austria? Immerhin konnte man im Oktober nur einmal gewinnen. Und ist bei Rapid Licht am Ende des Tunnels in Sicht? Die weiteren Themen: der Tod von Didi Mateschitz, die beiden zweiten Mannschaften und das Tippspiel.

Frage der Woche

Hat die Austria die Niederlage am Donnerstag mit der Leistung am Sonntag wieder gutgemacht? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 25.10.2022)