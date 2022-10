Im Anfang war das Wort, heißt es in der Bibel. Die Kinder sind unsere Zukunft, sagt der Volksmund. Die Synthese dieser beiden Denkschulen bringt alle 365 Tage ein neues Jugendwort des Jahres hervor. Das österreichische wird Anfang Dezember bekannt gegeben, das deutsche war am Dienstag dran. "Cringe", das sich voriges Jahr in dem vom Langenscheidt-Verlag initiierten Voting durchsetzte, hat sich inzwischen als einigermaßen erfolgreich auch bei Semestern jenseits der Zielgruppe der Zehn- bis Zwanzigjährigen erwiesen, wenn sie mitteilen wollen, dass jemand oder etwas so peinlich ist, dass man sich dafür fremdschämt. 2020 hatte "lost" für "ahnungslos" den ersten Platz belegt. Davor waren es "Ehrenmann/Ehrenfrau" (jemand mit ernsthafter Gesinnung), "I bims" ("Ich bin's" in der Vong-Sprache) und "fly sein" (wenn jemand besonders abgeht).

Heuer konnte sich, mit 43 Prozent der Stimmen beim Voting, "smash" durchsetzen. Die Zahl der abgegebenen Stimmen liegt laut Verlag im hohen sechsstelligen Bereich, 77 Prozent der Stimmen seien von Votern zwischen zehn und zwanzig Jahren gekommen. Nur sie wurden gewertet, das sollte einigermaßen für Verlässlichkeit bürgen. Und wieder einmal kommt einem der Siegerbegriff aus dem Englischen bekannt vor. Dort bedeutet er gemeinhin zerschlagen, einschlagen, zerbrechen. Klimakrise, Krieg, Energiekrise, sogar die Energydrinks und Zuckerln im Supermarkt werden teurer – die Wahl scheint nachvollziehbar. Es ist keine gute Welt, die wir der nächsten Generation überlassen.

Konjunktur dank sozialer Netzwerke

Doch: Als Jugendwort meint "smash" etwas ganz anderes! Hauptsächlich als Verb "smashen" benutzt, meint es "mit jemandem etwas anfangen", "jemanden abschleppen" oder "mit jemandem Sex haben". Als Nomen ist ein "Smash" wahlweise die Person, mit der man anbandeln will, oder der Akt des Anbandelns selbst. Diese zweite Bedeutung hat "smash" im Englischen schon lange. Darauf basiert auch das Partyspiel "Smash or Pass". Die Konjunktur des Begriffs in der aktuellen deutschen Jugendsprache liegt wohl daran, dass solche Bewertungsformate es inzwischen in die sozialen Netzwerke geschafft haben. So gibt es auf der Videoplattform Tiktok solche auch auf andere Bereiche übertragene Bewertungsformate zu bestaunen. Zudem lädt eine gleichnamige App ein, auf diese Art unter anderem Youtuber zu beurteilen.

Um die deutsche Sprache muss man sich deshalb allerdings nicht zwingend Sorgen machen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten "bodenlos" (mies, unglaublich schlecht) und "Macher" (jemand, der Dinge ohne Zögern umsetzt). Und vielleicht gewinnt nächstes Jahr angesichts der jüngsten Klimaproteste ja etwas Bodenständiges wie "Kartoffelpüree". (Michael Wurmitzer, 25.10.2022)