Das neue Update für Youtube bringt nicht nur optische Neuerungen mit sich. Foto: Youtube

Das 17-jährige Jubiläum von Youtube geht mit einigen Verbesserungen für die Nutzerinnen und Nutzer einher. Wie einem Blogpost von Youtube zu entnehmen ist, erhält die Videoplattform einen moderneren Look, aber auch ein paar nützliche Features. Das Update, das nach und nach ausgerollt wird, beinhaltet nämlich neben einem Ambient Modus auch eine verbesserte Videonavigation und eine Zoomfunktion für mobile Endgeräte.

Mehr Ambiente

Die markanteste optische Neuerung für Desktops, mobile Endgeräte und Smart-TVs betrifft den Dark Modus, bei dem man jetzt statt dunkler Grautöne komplett auf Schwarz setzt. Das soll einen stärkeren Kontrast zu den Videos ermöglichen, sie sollen noch mehr in den Fokus rücken.

Foto: Youtube

Besonders stark hervorgehoben werden die Farben der Videos selbst aber durch den Ambient Modus, der nur in dieser dunklen Darstellung funktioniert. Wie man es von der ähnlich klingenden Technologie von Philips bereits kennt, passt sich das nahe Umfeld des Videos an die Farben seines Inhalts an. Beim Desktop soll sich der gesamte Rahmen um das Video anpassen, bei mobilen Geräten der Bereich ober- und unterhalb des Videos.

Neben dieser farblichen Akzentuierung wird es auch Änderungen in der Videobeschreibung geben. Das Redesign sieht dabei unter anderem vor, dass Verlinkungen als Buttons dargestellt werden. Die Like-, Share- und Download-Buttons erhalten ebenfalls einen reduzierten Look.

Neue Features für den Player

Die vermutlich praktischsten Neuerungen verstecken sich aber hinter zwei Features des Players selbst. Eine präzise Vorschau ermöglicht es künftig, schneller zur gewünschten Stelle im Video zu gelangen. Dazu muss man einfach nur die Fortschrittsleiste anwählen und gedrückt halten, um Bild für Bild eine Komplettübersicht des Videos zu sehen.

Foto: Youtube

Für Tablet oder Smartphone soll es zudem eine Zoomfunktion für Videos geben. Wie bei Kamera-Apps am Smartphone lassen sich Videos dabei künftig mit zwei Fingern auseinander- und wieder zusammenziehen, um Inhalte auch im Detail betrachten zu können. (bbr, 25.10.2022)