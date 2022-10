Von den zwei in Sölden geplanten Rennen konnte immerhin der Riesentorlauf der Männer ausgetragen werden. In Zermatt mussten alle vier Abfahrten (je zwei für Männer und Frauen) abgesagt werden. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Witterungsbedingte Absagen haben im Skirennsport Tradition. Manchmal ist es der Nebel, manchmal der Schneefall, und manchmal fehlt einfach die Unterlage. In Sölden, wo um den Nationalfeiertag traditionell die Saison anhebt und winterliche Bilder Touristen zum Buchen animieren sollen, ist jährlich Zittern angesagt. Die Rennpiste auf dem dahinschmelzenden und bis 2.600 Meter herabreichenden Rettenbachgletscher konnte heuer nur dank einer kalten Septemberwoche renntauglich präpariert werden. Schneedepots, Schneekanonen und etwas frischer Naturschnee machten es möglich. Man versucht dem Klimawandel zu trotzen – mit enormem Aufwand, aber nur teilweisem Erfolg.

Ein Tief mit Regen führte am Samstag in Sölden zur Absage des Frauenrennens, jenes der Männer am Sonntag konnte gerettet werden. Weniger Glück hatten die Veranstalter in Zermatt, sowohl die Männer- als auch die für Anfang November geplanten Frauenrennen mussten wegen Schneemangels im unteren Streckenabschnitt abgesagt werden. Am zweiten Novemberwochenende sollen in Lech/Zürs Parallelrennen stattfinden. Auf Twitter kursieren derzeit Bilder einer grünen Wiese. Für Schneeproduktion ist es in Vorarlberg derzeit schlichtweg zu warm.

Der Internationale Skiverband (Fis) wäre gut beraten, den Saisonstart endlich Richtung Winter zu verschieben, wie das nicht nur die ehemaligen Ski-Asse Marcel Hirscher und Felix Neureuther fordern. Damit könnte in den Sommermonaten, zumindest teilweise, auf kostenintensive und ökologisch fragwürdige Trainingsreisen nach Südamerika verzichtet werden. In Zeiten des Klimawandels ist ein Hoffen auf Kälte und herbstlichen Schneefall keine vernünftige Option. Plusgrade in den Bergen sind Ende Oktober, Anfang November kein Worst-Case-Szenario, sondern Normalität. Skirennen im Herbst sind nicht mehr zeitgemäß. (Thomas Hirner, 25.10.2022)