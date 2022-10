Das Tiktok-Logo am US-Headquarter in Culver City, Kalifornien. Foto: Reuters/Mike Blake

Tiktok ist längst nicht mehr nur eine Plattform, auf der Teenager sich beim Tanzen filmen. Das zeigte sich nicht zuletzt bei den Anti-Regierungs-Protesten im Iran, die zu einem nicht geringen Teil auch auf der chinesischen App dokumentiert wurden.

Vor allem junge US-Amerikanerinnen und -Amerikaner informieren sich immer häufiger über die Kurzvideoplattform. Das zeigt eine aktuelle Studie des Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center unter mehr als 12.000 repräsentativ ausgewählten Erwachsenen.

Gegenläufiger Trend in anderen sozialen Netzwerken

Social Media spielen in den USA generell eine große Rolle für den Nachrichtenkonsum: Facebook dient für 31 Prozent aller Befragten als regelmäßige Nachrichtenquelle, immerhin ein Viertel nutzt dafür Youtube, es folgen Twitter mit 14 und Instagram mit 13 Prozent.



Bei den meisten Plattformen geht jedoch der Anteil der Mitglieder, die dort regelmäßig Nachrichten konsumieren, zurück. Vor allem bei Facebook zeigt die Kurve nach unten: Vor zwei Jahren gaben noch 54 Prozent der Mitglieder an, dort regelmäßig Nachrichten zu konsumieren – mittlerweile sind es nur noch 44 Prozent. Auch die meisten anderen Plattformen verzeichnen einen Rückgang bei der regelmäßigen Nutzung als Newsstream.



Bei anderen Plattformen geht die Nutzung für Nachrichten zurück oder stagniert, nur Tiktok holt stark auf. Foto: Pew Research Center

Nur eine Plattform entzieht sich gänzlich diesem Trend: Tiktok. Dort steigt dieser Wert heuer das dritte Jahr in Folge deutlich an. 2020 konsumierten nur 22 Prozent der erwachsenen Tiktok-Mitglieder regelmäßig in der App Nachrichten, heute ist es bereits ein Drittel – und 26 Prozent der Gesamtbevölkerung zwischen 18 und 30.

Bereits gut ein Viertel der jungen Erwachsenen holt sich regelmäßig Nachrichten auf Tiktok. Foto: Pew Research Center

Einfluss wird damit noch unterschätzt

Der Einfluss von Tiktok und seinen Algorithmen auf den Nachrichtenkonsum der US-Bevölkerung dürfte jedoch noch deutlich größer sein und in der Zukunft weiter stark ansteigen: Neben 136,5 Millionen erwachsenen Nutzerinnen und Nutzern verwendeten laut "Forrester" im vergangenen Jahr auch 61 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen in den USA die Kurzvideoplattform.

Der Trend zur Nutzung von Tiktok als Informationsquelle, gepaart mit den stark steigenden Nutzungszahlen, dürfte bei US-Behörden zusätzlich für Unruhe sorgen. Das US-Geschäft von Tiktok wurde zwar in der Zwischenzeit von Oracle übernommen, dennoch gibt es weiterhin Bedenken, dass sensible Nutzungsdaten ihren Weg nach China finden könnten.

Keine Daten in Österreich, Potenzial wohl da

In Österreich spielt Tiktok als Nachrichtenmedium noch eine untergeordnete Rolle, wobei genaue Daten fehlen. Das Engagement der ORF-"Zeit im Bild" zeugt aber davon, dass auch hierzulande durchaus Potenzial in dieser Richtung verortet wird. Der ORF-Kanal konnte innerhalb der ersten 15 Stunden 50.000 Follower gewinnen, ein Jahr später sind es heute mehr als 360.000. Auf Facebook kommt Österreichs wichtigste Nachrichtensendung auf aktuell 852.000 Likes. (Jonas Heitzer, 25.10.2022)