Statt im Grazer Stadtbezirk Liebenau entsteht nun in Premstätten ein Verteilzentrum von Amazon. Foto: AP/Franklin

Das in Graz umstrittene und letztlich abgesagte Amazon-Verteilzentrum wird nun in Premstätten südlich von Graz errichtet. Kommende Woche Mittwoch wird die Baustelle nahe der Kalsdorfer Abfahrt von der Pyhrnautobahn (A9) von Bürgermeister Matthias Pokorn (ÖVP) und Amazon Logistics Regionalleiterin Miriam Enzi eröffnet. Das Verteilzentrum samt Parkhaus mit 671 Stellplätzen wird von der VGP Gruppe, ein europaweit tätiger Anbieter von Logistik- und Gewerbeimmobilien, entwickelt.

Der Online-Händler hatte ursprünglich im südlichen Stadtbezirk Liebenau in Graz sein Verteilzentrum samt Parkhaus geplant und bereits entsprechende Anträge bei der Stadt Graz eingereicht. Doch rasch tat sich dagegen Widerstand seitens der Anrainerinnen und Anrainer auf. Man fürchtete massiven Verkehr durch die vielen Paket-Fahrzeuge. Nachdem es keine Umweltverträglichkeitsprüfung dafür geben sollte, legte sogar die Stadt Graz Beschwerde gegen den entsprechenden Feststellungsbescheid ein. Letztlich zog Amazon sämtliche Anträge zurück und schaute sich nach einem neuen Standort um.

Der wurde nun in Premstätten gefunden. Gemunkelt wurde schon länger, dass es auf den Flächen nahe dem Batteriewerk von Samsung und Magirus Lohr entstehen soll. Nun scheint alles unter Dach und Fach. Details will die VGP als Entwickler des Standorts zusammen mit dem Bürgermeister und Amazon Logistics erst kommende Woche präsentieren. Die Fertigstellung sei aber jedenfalls für November 2023 geplant, hieß es am Dienstag in der Einladung zur Baustellen-Eröffnung. (APA, 25.10.2022)