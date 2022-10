Sonntag, 9 Uhr morgens in Schönbrunn: Touristinnen und Touristen sind an diesem fast kitschig-sonnigen Herbsttag noch kaum unterwegs. Der Park gehört den Läuferinnen. Hier trifft sich jede Woche eine der Trainingsgruppen des Österreichischen Frauenlaufs. Man kennt einander und läuft miteinander – wenn auch in unterschiedlichem Tempo: Die schnelleren der rund 20 Läuferinnen traben voran und kehren immer wieder zu den langsameren zurück. "Da vorn rechts", schreit ihnen Trainerin Patrycja von hinten nach, damit auch niemand auf den verschlungenen Pfaden des Schlossparks verlorengeht.

Patrycjas Sorge ist unbegründet: Seit dem_Start der Wochenend-Laufgruppe im heurigen Februar ist diese stetig gewachsen. Viele Sportvereine, Hobbyrunden und Laufgruppen kiefeln aber tatsächlich daran, dass ihnen sportlich Motivierte während der letzten zweieinhalb Jahren Pandemie abhandengekommen sind. Viele kehren auch jetzt, wo Training wieder ohne jegliche Corona-Einschränkungen möglich wäre, nur zögerlich zurück – wenn überhaupt. Was ist passiert?

Seit Februar trifft sich jedes Wochenende im Schlosspark Schönbrunn eine der vielen Trainingsgruppen für den österreichischen Frauenlauf. Fotos: Christian Fischer

1. "Ich komm nicht mehr rein"

Eigentlich hatte es in den ersten Wochen der Corona-Pandemie so ausgeschaut, als würden wir plötzlich alle sportlich. Gewichte, Yogamatten und Fahrräder waren großflächig ausverkauft. Und gefühlt schnürten auf einmal alle nach Feierabend ihre Laufschuhe, um dem Homeoffice zu entfliehen.

Aber die Motivation hielt nicht an. Heute weiß man: Beim Großteil der Menschen blieb während der Lockdowns 1, 2 und 3 die körperliche Fitness auf der Strecke. Und wer einmal aus der sportlichen Routine herausfällt, tut sich wahnsinnig schwer, wieder anzufangen.

Ein Beispiel: Die STANDARD-Laufgruppe, die vor der Pandemie einmal in der Woche nach der Arbeit am Donaukanal eine Runde joggen ging, traf sich am 12. März 2020 das letzte Mal. Das große Gesprächsthema damals: Was, bitte schön, soll ein "Lockdown" sein? Der Rest ist Geschichte.

So wie auch die Laufgruppe, die sich seither nicht mehr so recht zusammenfindet. Einmal ist es eine dringende Abgabe oder ein Abendtermin, dann der spontane Tag im Homeoffice oder einfach nur Erschöpfung: Wir schaffen es nicht, wieder in eine Laufroutine zu kommen.

Davon können Lauftrainerinnen und Lauftrainer im ganzen Land ein Lied singen. Walter Kraus zum Beispiel: Er betreut mit seinem Unternehmen Runtasia nicht nur Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer, sondern er organisiert auch Laufgruppen in Betrieben. Gerade jetzt, wo die Corona-Zahlen in vielen Firmen hoch sind und Menschen aus Angst vor einer Ansteckung im Homeoffice sind, haben es Laufgruppen im Büro nach Feierabend besonders schwer, beobachtet er.

Hier läuft man miteinander und trotzdem in seinem eigenen Tempo. Fotos: Christian Fischer

Dass viele während der Pandemie aus ihrer Routine gefallen sind, bemerkt man auch beim eingangs erwähnten Österreichischen Frauenlauf, der an zahlreichen Standorten im ganzen Land ganzjährig kostenlose Trainingsgruppen anbietet.

Nicht überall läuft es so toll wie in Schönbrunn: "Wir merken, dass den Teilnehmerinnen die Überwindung viel schwerer fällt als vor der Pandemie", sagt Ilse Dippmann, Gründerin des Frauenlaufs. Ihre Erklärung: "Frauen hatten durch die Doppel- und Dreifachbelastung während der Pandemie nicht mehr die Kraft, für sich selbst etwas zu tun."

Bei vielen wirkt sich auch die aktuelle Weltlage aus. Dippmann hat durch den Ukraine-Krieg ab Februar noch einmal einen deut lichen Motivationsknick bei vielen Läuferinnen bemerkt. Dabei wäre Bewegung gerade in Zeiten wie diesen wichtig für das Wohlbefinden.

2. "Ich bin zu langsam"

Das Phänomen kennt man in Laufgruppen schon aus Zeiten vor Corona – und glaubt man Lauftrainerinnen und Lauftrainern, ist es sogar typisch österreichisch: Man läuft nicht gern mit anderen Menschen, weil man überzeugt davon ist, zu langsam zu laufen und die anderen aufzuhalten. "Dabei ist das den Gruppen völlig egal", sagt der Wiener Lauftrainer Harald Fritz.

Nach Corona kommt aber noch ein Umstand erschwerend hinzu: "Viele haben einfach mit dem Laufen aufgehört", sagt Lauftrainer Walter Kraus. Mit dem im Frühjahr 2020 wegen Corona abgesagten Wien-Marathon hätten manche im Training den Sinn verloren, "einige sind dann nicht mehr reingekommen". Das Problem: "Man gewöhnt sich ans Nichtstun und ans Nichtlaufen", sagt Kraus.

Manche würden zwar gern wieder in Gruppen trainieren, sie trauen sich aber nicht mehr zurück, weil sie sich nicht mehr fit genug fühlen. "Da kann oft die eigene Erwartungshaltung nicht erfüllt werden", sagt Harald Fritz. Auch wenn die körperliche Fitness vor Corona vielleicht heute oft durch die rosarote Brille gesehen wird: Intervalltrainings waren auch vor der Pandemie schon anstrengend.

Fotos: Christian Fischer

3. "Ich hab ein neues Hobby"

Unter fehlender sportlicher Motivation leiden aber nicht nur Laufgruppen. Auch bei Hobbyfußball-Runden oder Sportvereinen kennt man das Problem. Beim Basketballverein Amstetten Falcons zum Beispiel: "Manche haben ohne regelmäßigen Spielbetrieb erkannt, dass sie ihre Zeit anders nutzen können", erzählt dort Stefan Watzinger-Dam. Einige, die sich früher im Verein engagiert haben, verbringen jetzt beispielsweise mehr Zeit mit ihrer Familie.

Andere wiederum haben die Sportart gewechselt und sind jetzt im Fitnessstudio eingeschrieben. "Und viele sind in den letzten Jahren auch draufgekommen, dass Online-Workouts gut sind", sagt Walter Kraus. Frauenlauf-Gründerin Ilse Dippmann befürchtet aber auch, dass viele ihre Laufschuhe an den Nagel gehängt haben und zu Couchpotatos wurden.

Wie es funktionieren könnte

Doch es geht bergauf. Immer wieder gibt es nun neue Gesichter bei Trainings. Und wer wieder kommt, ist umso dankbarer für das Angebot, erzählt Dippmann: "Das war vor Corona nicht ganz so emotional und intensiv."

Beim Frauenlauf-Training im Schönbrunner Schlosspark wird sogar dann gelaufen, wenn es in Strömen regnet. Fragt man die Teilnehmerinnen, warum sie immer wieder kommen, schwärmen sie von der guten Mischung an unterschiedlichen Läuferinnen, die einander durch ihre Erfahrungen beflügeln. In ihrer Whatsapp-Gruppe geht es längst nicht mehr nur um Zu- oder Absagen für den kommenden Lauftermin. Hier werden Pläne für Marathons oder Swim-Runs geschmiedet, die sich viele noch vor einigen Monaten nie und nimmer zugetraut hätten.

Nicht zuletzt, betonen die Läuferinnen, liegt das auch an ihrer Trainerin Patrycja, die an sie glaubt und im Zweifel auch mal nachfragt, wenn man plötzlich nicht mehr zum Training auftaucht. Die Trainerin wiederum betont, wie wichtig Rituale sind – so wird zum Beispiel bei jedem Lauf ein gemeinsames Gruppenfoto gemacht, das danach an alle ausgeschickt wird.

Klar ist: Ein Training funktioniert dann am besten, wenn es nicht nur ein Bewegungsbedürfnis befriedigt, sondern zum Treffpunkt wird. Darum haben beim Laufen in Schönbrunn alle immer ein paar Münzen eingesteckt. Nach der Laufrunde geht es noch in die Bäckerei ums Eck auf einen Kaffee. Er ist wohlverdient. (Franziska Zoidl, 29.10.2022)