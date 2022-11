Überblick zu Ausschreitungen

1.522 Postings

Was hinter den Randalen in Linz steckt

Nicht systematisch organisiert, aber in den sozialen Medien angekündigt: Drei Tage nach den Ausschreitungen in der Halloween-Nacht erhellen sich manche Hintergründe. Doch was hat die Jugendlichen dazu getrieben?