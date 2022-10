Action für alle Plattformen – der November lässt die Games-Muskeln spielen. Foto: Activision

Nachdem der Oktober mit Spielen wie "Mario + Rabbids: Sparks of Hope", "Call of Duty: Modern Warfare 2", "Bayonetta 3" und "Scorn" sehr gut abgeliefert hat, bleibt die Frage, ob für den November noch Highlights übrig geblieben sind. Tatsächlich warten mit Titeln wie "God of War Ragnarök" oder "Pokémon Scarlet and Violet" tatsächlich noch potenzielle Kandidaten für das Spiel des Jahres. Eine Vorschau auf das Finale der Games-Saison lohnt also.

Sonic the Hedgehog

Sonic Frontiers

Erscheint: 8. November 2022

System: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Genre: Jump-’n’-Run

Nachdem der blaue Igel nun endgültig das Kino erobert hat, bleibt ein starkes Lebenszeichen auf seiner Heimatwelt – den Konsolen – weiterhin ausständig. Zumindest dann, wenn man die Spielesammlung "Sonic Mania" ausblendet, die aber auch schon wieder fünf Jahre auf dem Buckel hat.

In "Sonic Frontiers" versucht der schnelle Protagonist erneut sein Glück in einer 3D-Welt, namentlich Starfall Islands. Die offene Umgebung lässt sich laufend oder rollend erkunden, immer wieder warten Geschicklichkeitspassagen, zahlreiche Münzen und diverse Reaktionstests auf die Spieler. Die ersten Eindrücke sind gespalten – gesunde Skepsis vor dem Release ist sicher angebracht. Auf eine positive Überraschung kann man dennoch hoffen.

Football Manager

Football Manager 2023

Erscheint: 8. November 2022

System: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, iOS, Android, Apple Arcade

Genre: Simulation

Spiele, die jährlich erscheinen, haben es immer schwer, mit Neuerungen zu überzeugen. Auch bei Fußballmanagern geht es meist primär darum, aktuelle Kader der vorhandenen Teams anbieten zu können, aber der "Football Manager 2023" liefert in diesem Jahr tatsächlich mehr. Beispielsweise gibt es erstmals die Europa League und die Champions League im Spiel, und auch die Präsentation wurde ansprechender gestaltet.

Spieleberater sollen eine größere Rolle einnehmen, und neu hinzu kommt beispielsweise die Kaderplanung. Letztere ist quasi ein Notizblock für den Spieler, auf dem man Kicker kategorisieren und auch längerfristig in ihrer Relevanz für das Team einteilen kann. Auf dem Feld gibt es deutlich mehr Animationen, die das Zusehen unterhaltsamer machen. Ansonsten warten vor allem viele Statistiken, wie man sie aus der Vergangenheit kennt. Sieht in Summe also nach einer soliden Weiterentwicklung aus.

PlayStation

God of War Ragnarök

Erscheint: 9. November 2022

System: PS4, PS5

Genre: Action

Die Fortsetzung des Reboots von 2018 kommt mit großen Schritten näher, und erste Spieleindrücke zeigen, dass dieses Action-Feuerwerk wohl kaum enttäuschen wird. Spektakuläre Kämpfe, zahlreiche Zwischensequenzen und mehr Gegnervielfalt sprechen dafür, dass so mancher im November sein Spiel des Jahres in Händen halten wird. Zumindest dann, wenn man eine Playstation zu Hause hat.

Ein Wermutstropfen wird dennoch sein, dass die Entwickler angekündigt haben, mit diesem Spiel die Geschichte von Kratos zu einem Ende bringen zu wollen. Einen dritten Teil dieser Serie soll es demnach nicht geben. Mal schauen, ob die Verkaufszahlen des Titels die Entscheidungsträger bei Sony am Ende umstimmen können.

Nintendo UK

Pokémon Scarlet and Violet

Erscheint: 12. November 2022

System: Nintendo Switch

Genre: Rollenspiel

Das nächste "große" "Pokémon" scheint alle Fans der Materie glücklich machen zu wollen. Eine lebendige, erkundbare Welt und schön in Szene gesetzte Kämpfe sollen die Tradition erfolgreich weiterführen. Zudem wird es einen Vier-Spieler-Koop-Modus geben, der das Sammeln der kleinen Monster um einen Spaßfaktor erweitern wird. Die neue Welt scheint zudem abwechslungsreich zu sein, und die ersten Meinungen zu den gezeigten Bildern sind primär überschwänglich. Einzig die technische Seite weiß wenig zu beeindrucken, aber darüber sieht man hinweg, wenn das Spielerlebnis dafür an den Suchtfaktor älterer Teile anschließen kann.

Call of Duty

Warzone 2

Erscheint: 16. November 2022

System: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Genre: Shooter

Nicht zum Release von "Call of Duty: Mondern Warfare 2", sondern mit ein paar Wochen Verspätung erscheint das Battle-Royale-Spiel "Warzone 2". Dieses soll kein Update für den ersten Teil sein, sondern wird von Activision als neues Spiel bezeichnet. Die neue Map, Al-Mazrah, soll einige neue Herausforderungen mit sich bringen, auch wenn das Spielkonzept des Genres natürlich erhalten bleibt. Auf einer kleiner werdenden Karte kämpfen verschiedene Teams ums Überleben.

Zudem wird der neue Modus DMZ eingeführt, der Spieler auf der neuen Map abspringen lässt und ihnen ein bestimmtes Missionsziel gibt. Das kann etwa eine Geiselbefreiung sein oder die Sicherung von radioaktivem Material. Wie etwa bei "Hunt" warten KI-gesteuerte Feinde (NPCs) auf die Spieler, aber auch andere Teams, die gleiche oder ähnliche Ziele verfolgen. Sowohl DMZ als auch "Warzone 2" werden kostenlos zur Verfügung stehen.

IGN

Company of Heroes 3

Erscheint: 17. November 2022

System: PC

Genre: Simulation

Mehrfach verschoben, soll der Erscheinungstermin von "Company of Heroes 3" nun endlich vor der Tür stehen. Das Spiel wurde entwickelt von den "Age of Empires"-Machern Relic Entertainment, man findet sich diesmal als Spieler in Italien und Nordafrika wieder, die beide im Zweiten Weltkrieg wichtige Schauplätze waren. Neben zwei Kampagnen haben die Entwickler zusätzlich angekündigt, diesmal mehr Einheiten, mehr Karten und mehr spielerische Abwechslung bieten zu wollen als in jedem Teil davor.

Zu weiteren Neuerungen gehört etwa, dass man in der Story-Kampagne, ähnlich wie bei "Total War", in einer rundenbasierten Taktik-Ansicht die nächsten Züge plant, während auf dem Schlachtfeld das gewohnte Echtzeit-Scharmützel herrscht. Technisch beeindruckt die Serie erneut mit vielen Details wie Rauchschwaden, zerstörbaren Gebäuden und schicken Animationen. Da kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen.

PlayStation

Goat Simulator 3

Erscheint: 17. November 2022

System: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Genre: Simulation

Der acht Jahre alte Aprilscherz geht demnächst in die zweite Runde. Mit "Goat Simulator 3", ja, der Titel ist auch ein Scherz, weil es nie einen zweiten Teil gab, setzen die Entwickler da an, wo sie beim ersten Teil aufgehört haben. Die Ziegen-Simulation soll erneut allerlei Blödsinn zulassen, jedoch weniger Fehler aufweisen als der erste Teil zum Start.

Vier-Spieler-Koop, bessere Optik und einige gezielte Aufgaben, die man als Spieler erfüllen muss, sollen den Rahmen für dieses Game schaffen. Fans des Vorgängers werden sicher nicht enttäuscht – ob das Spiel mit seiner weiterhin etwas chaotischen Idee auch neue Spieler erreicht, wird man Mitte November erfahren.

GameSpot Trailers

Warhammer 40.000 Darktide

Erscheint: 30. November 2022

System: PC, Xbox Series

Genre: Shooter

Der geistige Nachfolger der Action-Serie "Vermintide" lässt das Setting in das beliebte Warhammer-40k-Universum wandern. Statt primär auf Nahkampfwaffen zu setzen, wie das in den "Vermintide"-Spielen der Fall war, darf man in "Darktide" auch viele Schusswaffen einsetzen. Außerdem kann man sich diesmal einen Charakter selbst basteln. Offenbar ist der Plan der Entwickler, das Spiel zudem über einen längeren Zeitraum laufen zu lassen und immer wieder mit neuen Inhalten zu füllen.

Eine schlechte Nachricht gibt es allerdings: das Spiel wird vorerst nicht für die Sony-Konsolen erscheinen, sondern Ende November exklusiv für PC und Xbox Series umgesetzt (aam, 30.10.2022)