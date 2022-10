Die antike römische Göttin der Gerechtigkeit und die zu ihr gehörende Waffe werden vom Staatsanwalt in einem Verfahren gegen eine 19-Jährige ins Spiel gebracht. Foto: Regine Hendrich

Wien – Sonja R. ist schon wieder vor Gericht. Obwohl die 19-Jährige vor einem guten halben Jahr von der Richterin schon einmal eine Chance bekommen hat. R. hat nämlich im November 2021 nach dem Fortgehen bei einem Tumult vor einem Würstelstand einer Polizistin ins Gesicht geschlagen und sie dadurch schwer verletzt. Im März wurde dieser Vorwurf verhandelt, damals entschied Richterin Alexandra Skrdla, dass die Unbescholtene keine Vorstrafe bekommen soll, sondern eine Diversion. Des bedeutet, das Verfahren wurde vorläufig eingestellt, dafür versprach die Angeklagte, dass sie 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leistet und der verletzten Polizistin 880 Euro zahlt.

"Warum sitzen wir eigentlich schon wieder da?", fragt dieselbe Richterin nun die 19-Jährige, die vor ihr auf dem Anklagestuhl sitzt. "Sie haben von den 80 Stunden nur fünf geleistet, und dem Opfer haben Sie auch kein Geld überwiesen", gibt sich Skrdla selbst die Antwort. "Doch, ich habe 100 Euro überwiesen. Direkt auf das Konto der Polizistin", sagt der Teenager. "Den Beleg hätten Sie aber mitbringen sollen. Woher soll ich wissen, ob das stimmt?", will die Richterin wissen. "Ich habe nicht daran gedacht", entschuldigt sich die Unbescholtene, die mittlerweile arbeitslos ist.

Nur fünf von 80 Stunden

"Und warum haben Sie nur fünf Stunden abgeleistet?", lautet die nächste Frage. Wobei dazugesagt werden muss, dass die vom Bewährungshilfeverein Neustart vermittelte Arbeit nicht außergewöhnlich war – der Teenager hätte in einem Café Gäste betreuen sollen. "Ich wollte woanders arbeiten ...", beginnt R., worauf Skrdla böse wird. "Sie haben sich dauernd krankgemeldet! Soll ich Ihnen wirklich den Bericht der Bewährungshilfe vorlesen?" – "Zwei Mal habe ich mich krankgemeldet", antwortet die Angeklagte leise mit gesenktem Kopf.

"Ich habe mir wirklich gedacht, ich gebe Ihnen eine Chance und erspare Ihnen eine Vorstrafe", sagt die Richterin streng. "Warum haben Sie die Chance nicht genutzt?", will sie noch einmal wissen. "Ich habe es nicht so ernst genommen", gibt die Angeklagte schließlich zu. "Dann werden Sie es jetzt ernst nehmen müssen. Denn jetzt setzt es eine Vorstrafe", macht die Richterin klar, dass sie mit ihrer Geduld am Ende ist.

Wortgewaltiger Staatsanwalt

"Sie haben die Diversion in den Wind geschlagen. Wenn nun das Schwert der Justitia auf Sie herabsaust, haben Sie es sich selbst zuzuschreiben", gibt sich der Staatsanwalt in seinem Schlussvortrag melodramatisch. Die ohne Verteidigerin erschienene Angeklagte sagt am Ende nur nochmals, dass es ihr leidtue.

Das fiktive Schwert saust tatsächlich, allerdings fügt es keine lebensverändernden Verletzungen zu. Für den Widerstand gegen die Staatsgewalt und die schwere Körperverletzung an einer Polizistin verurteilt Skrdla die Angeklagte zu vier Monaten bedingt.

"Ich weiß ja nicht, warum es notwendig ist", kann die Richterin in ihrer Begründung noch immer nicht recht fassen, dass R. die Diversion nicht akzeptiert hat. Bei einer möglichen Höchststrafe von drei Jahren wertet sie die Unbescholtenheit und das Geständnis der Angeklagten als mildernd. Und dass R. zumindest fünf Stunden gemeinnützige Leistungen bereits absolviert hat. (Michael Möseneder, 25.10.2022)