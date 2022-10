In der fünften Folge des STANDARD-Finanzpodcasts sprechen wir über börsengehandelte Indexfonds, die ETFs. Warum sind sie so beliebt, und was muss ich dabei beachten?

Wer sich in den vergangenen Jahren ein wenig mit Geldanlage beschäftigt hat, hat vermutlich schon einmal von ETFs gehört. Die börsengehandelten Indexfonds ("Exchange Traded Funds") sind besonders bei Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern beliebt. Sie sollen Risiko streuen und langfristig viel Ertrag bringen – mit vergleichsweise wenig Aufwand und geringen Kosten. Was muss ich bei dieser Form von passivem Investment beachten, wann und wie lange muss ich einzahlen, und mit welchen Zinsen kann ich rechnen? Das und mehr besprechen wir in der fünften Folge von "Lohnt sich das" mit Julia Resch, Head of Communications der Wiener Börse. (red, 26.10.2022)

