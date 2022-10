[Livebericht] Krieg in der Ukraine

[Inland] Besseres Image und viel Recruiting sollen Lehrermangel beheben

Burgenlands Sonnenkönig und seine Gegner

[International] Wenig Hoffnung in Äthiopiens Bürgerkrieg

Ukrainischer Botschafter plädiert für leistbare Öffi-Tickets für Geflüchtete

Mehr als 5.600 Migrant:innen starben seit 2021 während ihrer Flucht nach Europa



[Wirtschaft] Chinas langer Arm: Wer nach dem Hamburger Hafen greift

[Sport] Aufregung um Sportförderung: Was läuft da falsch?

[Wissenschaft] Insektenschwärme können die Luft ähnlich stark elektrisch aufladen wie Gewitter

[Etat] Oberlandesgericht Wien weist "Österreich"-Klage auf Presseförderung ab

[Wetter] In den Niederungen im Osten und Südosten sowie in inneralpinen Becken und Tälern im Süden des Landes startet der Tag mit lokalem Nebel oder Hochnebel. Zudem ziehen Wolken einer Warmfront in Richtung Osten über Österreich und lösen schließlich im Tagesverlauf auch den Nebel oder Hochnebel weitgehend ab. Vereinzelt kann es aus der Wolkenschicht leicht regnen. Spätestens während der Nachmittagsstunden setzt sich aber von Westen wieder sonnigeres Wetter durch. Allgemein weht nur schwacher Wind. Frühtemperaturen 4 bis 11 Grad, Tageshöchsttemperaturen 13 bis 21 Grad, am wärmsten wird es in Tirol und Vorarlberg.



[Zum Tag] Heute ist Nationalfeiertag.