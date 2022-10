Waltraud Klasnic, Vorsitzende des ÖVP-Ethikrates, hat bestätigt, dass in den aktuellen ÖVP-Affären über parteiinterne Konsequenzen für Ex-Kanzler Sebastian Kurz und andere beraten wird. Die Richtschnur ist dabei nicht das Strafrecht.

Foto: APA / EXPA / Michael Gruber

"Anstand, Ehrlichkeit und Verantwortung sind Werte, die in unserer Volkspartei Tradition haben", heißt es im ersten Absatz des ÖVP-Verhaltenskodex, den sich die Partei 2012 selbst verordnete. Von der "hohen moralischen Verpflichtung" politischer Tätigkeit ist danach die Rede und von der "Vorbildfunktion", die Politikerinnen und Politiker haben müssten, um das "Vertrauen in Staat und Politik" zu steigern, was einen besonders "strengen Maßstab" an sie nötig mache.

Wer diese blumigen Formulierungen im Licht der schweren Anschuldigungen gegen Ex-Kanzler und Ex-Parteichef Sebastian Kurz, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka oder Klubchef August Wöginger liest, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich beim "Verhaltenskodex" der Volkspartei um einen reinen Papiertiger handelt. Große Worte im Stil einer salbungsvollen Sonntagsrede. Erfüllung der Sätze mit Leben durch das eigene Handeln? Leider Fehlanzeige.

Besonders zentral sind zwei weitere Passagen im ÖVP-Kodex: "Im Bemühen, verloren gegangenes Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik zurückzugewinnen", steht in einer, habe die ÖVP "zusätzlich zu vorhandenen gesetzlichen und statutarischen Regelungen" (!) Standards für ihre Funktionsträgerinnen und Funktionsträger beschlossen. Politische Moral und Ethik, heißt es an anderer Stelle, müssten "über die strikt einzuhaltende Rechtsordnung" hinausgehen. Im Klartext: Die ÖVP hat in ihrem eigenen Verhaltenskodex festgeschrieben, dass die Verteidigungslinie, mit der die Parteispitze und wichtige Funktionäre seit Monaten ausrücken – noch sei nichts entschieden, ein echtes Problem gäbe es erst bei gerichtlichen Verurteilungen –, für ÖVP-Mitglieder tabu sein sollte.

Saubere Politik beginnt im Kleinen



Das hielt Niederösterreichs türkise Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner allerdings nicht davon ab, am Montag am Rande einer Pressekonferenz zu sagen: "Gerichte allein entscheiden, wer sich etwas zuschulden hat kommen lassen und wer nicht." Das ist ein, gelinde gesagt, seltsames Politikverständnis. Und es hat schon eine besondere Ironie, dass Mikl-Leitner das just an dem Tag sagte, an dem ihre Parteikollegin Waltraud Klasnic als Vorsitzende des ÖVP-Ethikrates – der über den Verhaltenskodex wachen soll – bestätigte: In den aktuellen Causen wird über parteiinterne Konsequenzen für Kurz und Co beraten. Laut dem Kodex können sie bis zum Parteiausschluss reichen. Und: Wenn tatsächlich nur das Strafrecht die Grenze wäre, welchen Sinn hätte dann der einst mit viel Tamtam präsentierte Kodex?

Viele in der ÖVP scheinen es nicht verstehen zu wollen: Saubere Politik beginnt schon bei den kleinen Entscheidungen. Das Selbstverständnis der Volkspartei, im Übrigen auch der SPÖ und der FPÖ, wonach "ein bisschen intervenieren immer geht" – sei es bei der Postenvergabe an Schuldirektorinnen oder beim Spendenkeilen im örtlichen Sportverein –, ist deshalb ein Problem. Wer bei den kleinen Dingen kein Unrechtsbewusstsein zeigt, wird es erwartungsgemäß auch bei den großen nicht. Das zeigt insbesondere die Erfahrung mit der ÖVP in politischer Verantwortung.

In der Partei muss sich grundlegend etwas ändern. Beim Umgang mit öffentlichen Geldern und Posten ebenso wie beim Selbstverständnis ihrer Funktionäre. Über – in jedem Fall sinnvolle – verschärfte Korruptions- und Transparenzgesetze müsste man da noch nicht einmal reden. Die ÖVP hat sich längst in ihre eigenen Richtlinien geschrieben, wie ihre Mitglieder zu handeln haben und wie nicht. (Martin Tschiderer, 26.10.2022)