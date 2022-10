Vokaler Genuss an der Volksoper: Anett Fritsch als Mimì und Giorgio Berrugi als Rodolfo. Foto: Barbara Pálffy / Volksoper Wien

Was Opernarcheologie nicht alles zutage fördert: Die Volksoper hat tief in ihrer Geschichte gegraben und stieß auf eine tolle Inszenierung von Harry Kupfer aus dem fernen Jahr 1984. Der Meister der präzisen Personendeutung hat bei Giacomo Puccinis "La bohème" mit leichter Hand erzählt, das Leben treffsicher eingefangen und viele Details, die bei der Neueinstudierung nicht untergehen, eingebaut. Das ist zeitloses, großes Musiktheater, das hier in italienischer Sprache zelebriert wird.

Gute Stimmen

Allen voran ist Anett Fritsch als Mimì zu nennen. Sie hat nötiges Volumen, das dosiert eingesetzt wird. Daneben verfügt sie über Leichtigkeit in der Liniengestaltung, die ihrem Vortrag dramatische Eindringlichkeit ebenso verleiht wie – bei Bedarf – lyrische Noblesse. Ein Genuss zumeist auch Giorgio Berrugi als Rodolfo. Zu Beginn noch einige zarte Details übergehend, bringt sein Tenor schließlich Puccinis Kantilenen glanzvoll zur Entfaltung.

Um das Pärchen herum ein solides Ensemble (als Musetta Alexandra Flood, als Marcello Andrei Bondarenko, als Schaunard Szymon Komasa, als Colline Alexander Fritze, als Benoît Daniel Ohlenschläger und als Alcindor Morten Frank Larsen).

Dirigent Omer Meir Wellber bringt das Orchester dazu, etwas gar ruppige Akzente zu setzen. Das ist bisweilen für die Sänger und Sängerinnen eine Herausforderung und lässt der Lyrik der Partitur nicht besonders viel Platz. In Summe aber ein vokaler Genuss und der Beweis, dass glaubwürdiges Mustheater kein Ablaufdatum hat. (Ljubisa Tosic,25.10.2022)