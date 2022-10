Mit ernster Miene hat Großbritanniens neuer Premierminister seinem Land harte Zeiten angekündigt. Die "ökonomische Stabilität" werde im Mittelpunkt seines Regierungshandelns stehen, sagte Rishi Sunak am Dienstag vor seinem Amtssitz in der Downing Street Nummer zehn. Dazu seien "schwierige Entscheidungen" nötig.

Rishi Sunak vor seinem neuen Amtssitz. Foto: AFP / Daniel Leal

Unmissverständlich machte der Konservative seine Vorgängerin und Parteifreundin Liz Truss für den Ernst der Lage mitverantwortlich. Gratulanten der Opposition und aus dem Ausland würdigten die Tatsache, dass mit Sunak erstmals ein Nichtweißer den wichtigsten Regierungsposten der sechstgrößten globalen Volkswirtschaft erlangt hat.

Frage: Wie verlief die Machtübergabe?

Antwort: Reibungslos und binnen weniger Stunden, wie es auf der Insel üblich ist. Die scheidende Regierungschefin scharte morgens nochmals ihr Kabinett um sich, ehe sie vor der berühmten schwarzen Tür mit der Nummer zehn ihre Abschiedsansprache hielt.

Wie bisher vermied die 47-Jährige auch diesmal jede Entschuldigung für die schwere Finanzkrise der vergangenen Wochen. Anschließend fuhr sie im Oktober-Sonnenschein mit ihrem Mann Hugh und den beiden Töchtern im Regierungs-Landrover zum Buckingham-Palast, um König Charles III. ihren offiziellen Rücktritt mitzuteilen. 20 Minuten später verließ die Familie den Palast im Privatfahrzeug durch einen Hinterausgang.

Unterdessen waren die Möbelpacker in der Downing Street damit beschäftigt, die Habseligkeiten der Familie für den neuen Bewohner aus dem Weg zu schaffen. Ungewöhnlich für einen neuen Regierungschef kam der indischstämmige Sunak allein zur Audienz beim Monarchen; auch später zeigten sich weder seine Frau, die Modedesignerin Akshata Murthy, noch die beiden halbwüchsigen Töchter der Weltöffentlichkeit. Nach seiner sechsminütigen Ansprache blieb Sunak kurz auf der Schwelle seines Amtssitzes stehen, winkte für die Fotografen, vermied aber jedes Lächeln. Jenseits der ernsten Worte zuvor hätte die Symbolik seines Auftrittes deutlicher kaum sein können.

Frage: Was meint Sunak, wenn er von "schwierigen Entscheidungen" spricht?

Antwort: Geringere Staatsausgaben, weniger Hilfe für die Bürger, ein weiterhin sinkender Lebensstandard. Die "tiefe ökonomische Krise" seines Landes führte der frühere Finanzminister auf mehrere Faktoren zurück, angefangen mit der Covid-19-Pandemie. Zudem habe Russlands Überfall auf die Ukraine nicht nur die Energiepreise in die Höhe getrieben, sondern auch Lieferketten weltweit durcheinandergewirbelt. Offen sprach der neue Regierungschef aber auch über "Fehler" seiner Vorgängerin Liz Truss: "Ich bin auch deshalb im Amt, um diese Fehler zu korrigieren."

In der sonst häufig elliptischen, mit eleganten Anspielungen spielenden politischen Sprache des Landes war diese Schuldzuweisung ebenso ungewöhnlich klar wie realistisch: Für alle Welt offenkundig hatten Truss und ihr Schatzkanzler Kwasi Kwarteng die Wirtschaftsprobleme des Landes mutwillig vergrößert, indem sie ein schuldenfinanziertes Steuersenkungspaket im Umfang von 45 Milliarden Pfund ankündigten. Die darauf schlecht vorbereiteten Finanzmärkte reagierten extrem negativ: Das britische Pfund rauschte in den Keller, die Zinsen für Staatsanleihen schnellten in die Höhe. Die Bank of England musste einspringen, um den Kollaps milliardenschwerer Pensionsfonds zu verhindern, die wegen ihrer waghalsigen Finanztricks in Schwierigkeiten geraten waren.

Zwar entließ Truss vor zehn Tagen ihren engen Vertrauten Kwarteng, und der neue Finanzminister Jeremy Hunt zog hastig sämtliche Steuersenkungen zurück. Doch der Schaden war nicht wiedergutzumachen. Vergangenen Donnerstag musste die 47-Jährige ihren Rücktritt ankündigen, am Dienstag verließ sie 49 Tage nach ihrem Amtsantritt die Downing Street zum letzten Mal als Premierministerin. Damit hält Truss den traurigen Rekord der kürzesten Verweildauer in dem 301 Jahre alten Amt.

Frage: Kann Sunak seine Partei hinter sich versammeln?

Antwort: Hinweise darauf dürfte die Kabinettsliste geben, die sich erst spät am Tag abzeichnete. Im Lauf des Nachmittags wurde immerhin deutlich, dass eine Reihe von Johnson- und Truss-Vertrauten von ihren Posten entbunden worden waren. Dazu gehören der Kurzzeit-Bildungsminister Kit Malthouse sowie die Sozialministerin Chloe Smith.

Im Vordergrund der öffentlichen Debatte stand in den letzten Tagen die Frage, ob Sunak den vierten Schatzkanzler binnen vier Monaten im Amt belassen werde – und so kam es. Jeremy Hunt hat mit seinen klaren und ruhigen Signalen die Finanzmärkte beruhigt und vieles von dem umgesetzt, was auch Sunak für richtig hält. Für kommenden Montag hat Hunt eine Regierungserklärung über die zukünftige Finanzpolitik angekündigt. Sunak muss abwägen, ob er diesen Termin einhalten oder zugunsten eines umfassenden Haushalts im November verschieben will.

Ausdrücklich hat der neue Premier angekündigt, er wolle einen schweren Fehler seiner beiden Vorgänger vermeiden: Anstatt ausschließlich loyale, aber häufig wenig kompetente Newcomer zu benennen, werde er alle Schwergewichte der Partei am Kabinettstisch versammeln. Dazu gehören gewiss Rechte wie Kemi Badenoch (bisher Außenhandel) und Suella Braverman (Inneres), Veteranen der ersten Tory-Regierungsjahre wie Michael Gove oder Mark Harper ebenso wie jüngere Liberalkonservative wie Tom Tugendhat. Gewiss wird auch die einzige erklärte Rivalin um den Top-Job, Penny Mordaunt, wieder zur Regierung gehören.

Frage: Wie geht der neue Mann mit den drei Ex-Premiers auf den Hinterbänken der Tory-Fraktion um?

Antwort: Als untergeordneter Wohnungsbau-Staatssekretär diente Sunak der glücklosen Regierungschefin Theresa May (2016–2019) stets loyal; umgekehrt dürfte auch die 66-Jährige ihren Nachfolger nach Kräften unterstützen. Hingegen ist der ehrgeizigen und von Selbsterkenntnis offenbar unangekränkelten Liz Truss zuzutrauen, dass sie auf den Hinterbänken eine Anti-Sunak-Gruppe um sich versammeln wird.

Während Truss' komplettes Scheitern eine längere Pause von wichtigen Positionen nach sich ziehen dürfte, wird Boris Johnson als möglicher Cheerleader für die weitere Ukraine-Hilfe gehandelt. Sunak würdigte die "Wärme und Großzügigkeit" des Ex-Premiers; ein Treffen der beiden möglichen Kandidaten war am Samstag ergebnislos verlaufen.

Frage: Und wie sehen die Briten ihren neuen Premierminister?

Antwort: Überwiegend negativ, wenn man einer Umfrage der Firma Yougov trauen darf. Die seit zwölf Jahren regierenden Tories liegen um rund 30 Prozentpunkte hinter der Labour Party, deren Vorsitzender Keir Starmer erneut umgehende Neuwahlen forderte. Die Boulevardblätter schreiben gern von "Rich Rishi" – eine Anspielung auf den immensen Reichtum des Politikers und seiner Familie.

Sunak stammt aus wohlhabendem Elternhaus, besuchte die teure Privatschule von Winchester und die Elite-Uni Oxford, machte anschließend einen MBA an der US-Uni Stanford, ehe er mehr als zehn Jahre für die Investmentbank Goldman Sachs und diverse Hedgefonds arbeitete. Zu den dabei erworbenen Millionen gesellte sich nach der Heirat mit Murthy deren Familienvermögen. Als Tochter des indischen Geschäftsmanns Narayana Murthy gehören der 42-Jährigen Aktien des IT-Giganten Infosys im Buchwert von rund 795 Millionen Euro / 790 Millionen Franken. Allein im vergangenen Jahr wurden dafür Dividendenzahlungen von mehreren Millionen fällig.

Gemeinsam verfügt das Paar laut Reichenliste der "Sunday Times" über ein Vermögen von 838 Millionen Euro. Dazu zählt ein 8,1 Millionen Euro teures Haus im feinen Londoner Stadtteil Kensington ebenso wie ein Penthouse im kalifornischen Santa Monica und ein geräumiger Landsitz aus dem 18. Jahrhundert in Sunaks nordenglischem Wahlkreis Richmond. Diesen ließ die Familie kürzlich umbauen und für eine sechsstellige Summe ein Fitnessstudio und einen geheizten Swimmingpool bauen; allein die Heizkosten sollen sich jährlich auf rund 17.500 Euro belaufen.

Frage: Und wie steht die bisherige Premierministerin nun finanziell da?

Antwort: Sunaks Vorgängerin Truss wird der Abschied aus ihrem Kurzzeitamt mit einem Übergangsgeld von rund 19.000 Pfund (21.900 Euro) versüßt. Zukünftig steht ihr wie allen Ex-Premiers – davon gibt es derzeit die Rekordzahl von sieben – zusätzlich zu ihrem Abgeordnetengehalt (84.144 Pfund) eine Bürokostenhilfe von umgerechnet jährlich bis zu 115.000 Pfund zur Verfügung.

Diese Summe wird nur ausbezahlt, wenn die Altpremiers entsprechende Belege vorlegen. Im jüngsten Berichtsjahr bis April 2021 erhielten der Tory John Major (1990–1997) ebenso die Höchstsumme wie sein Labour-Nachfolger Tony Blair (1997–2007). Labour-Mann Gordon Brown (2007–2010) sowie dessen Tory-Nachfolger David Cameron (2010–2016) lagen nur unwesentlich darunter, wohingegen Theresa May (2016–2019) lediglich die Hälfte beanspruchte. Über Boris Johnsons Finanzbedarf gibt es einstweilen keine Angaben; freilich ist der Vater von sieben Kindern in den vergangenen Jahren stets in Geldsorgen gewesen, weswegen seine Ansprüche nicht lang auf sich warten lassen dürften.

Truss hingegen, finden Oppositionspolitiker sowie Gewerkschaften, sollte wegen der Kürze ihrer Amtszeit auf die lebenslänglich ausbezahlte Beihilfe verzichten. "Mit ihrer kurzen Amtsdauer hat sie dieses Recht nicht verdient", argumentiert Labour-Chef Keir Starmer. (Sebastian Borger, 25.10.2022)