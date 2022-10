Grödig – Red Bull Salzburgs U19-Auswahl hat in der Youth League den Aufstiegskurs eingeschlagen. 5:1 (3:1) siegten die Jungbullen am Dienstag im Heimspiel gegen Chelsea. Dreifacher Torschütze war Karim Konate, die übrigen Treffer der Salzburger erzielten Federico Crescenti und Dominik Lechner. Da Dinamo Zagreb daheim gegen Milan mit 1:2 verlor, schoben sich die Salzburger auf den zweiten Tabellenplatz vor. Zum Abschluss geht es in Mailand gegen den Spitzenreiter aus Italien.

In Grödig brachte der Schweizer Crescenti die Heimischen nach einer knappen Viertelstunde auf Kurs. Chelsea gelang durch Malik Mothersille zwar kurz darauf der Ausgleich, im Finish der ersten Spielhälfte legte Konate aber die Weichen auf Sieg. Der 18-jährige Stürmer von der Elfenbeinküste war per Hand-Elfer (33.) erfolgreich und legte seinen zweiten Treffer (39.) nach. Nach Seitenwechsel hatten die weiter sieglosen Engländer vom Punkt die Chance auf das Anschlusstor. Salzburgs Torhüter Jonas Krumrey parierte jedoch den Strafstoß von Charlie Webster (50.). So gelang Konate per Heber die Vorentscheidung (71.), ehe der eingewechselte Lechner im Finish noch eins draufsetzte.

Der Sieger der Gruppe steht in der Youth League im Achtelfinale, der Zweite erreicht das Play-off. Bei Punktegleichstand mit Zagreb läge Salzburg dank des besseren direkten Vergleichs vor den Kroaten. (APA, 25.10.2022)

Red Bull Salzburg – Chelsea 5:1 (3:1). Tore: Crescenti (13.), Konate (33./Elfmeter, 39., 71.), Lechner (91.) bzw. Mothersille (16.)

Dinamo Zagreb – AC Milan 1:2 (1:1)

Modus: Gruppensieger im Achtelfinale, Gruppenzweiter im Play-off