Der eine ist einer der größten Filmstars der Gegenwart, der andere der erfolgreichste Youtuber der USA, und bei einer gemeinsamen Blödelei vor der Kamera haben sich beide spontan dazu entschlossen, kranken Kindern zu helfen.

Eigentlich wollte Dwayne "The Rock" Johnson bei der Premiere von "Black Adam" nur über seinen neuesten Blockbuster reden, doch der Abend verlief anders als erwartet, als Youtuber Jimmy Donaldson alias MrBeast den Schauspieler für ein Youtube-Short interviewte.

MrBeast

Stein-Schere-Papier für kranke Kinder

Denn der Youtuber hatte andere Pläne und forderte "The Rock" spontan zu einer Partie "Stein-Schere-Papier" heraus. "Wenn du mich besiegst, spende ich 100.000 Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation deiner Wahl", erklärte der Youtuber dem Actionstar die Spielregeln. Nach einem verdutzten "Oh wow!" hatte sich The Rock gefangen und spielte mit. Die erste Runde verlief unentschieden, weil beide "Papier" wählten. Auch in der zweiten Runde ging niemand als Sieger hervor, weil sowohl The Rock als auch "MrBeast" sich für die "Schere" entschieden. Da war es Johnson, der das Spiel unterbrach. Er würde 100.000 Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden, wenn Donaldson gewinnt. Der Actionstar zog also mit dem Youtuber gleich. Den Matchball entschied schließlich Donaldson für sich ("Papier" gegen The Rocks "Stein", für alle, die Buch führen).

Johnson verdoppelt

Johnson musste lachen und erklärte, dass er natürlich die versprochenen 100.000 Dollar für den guten Zweck spenden werde. "Ich mach’s", sagt Johnson, worauf MrBeast nur meinte: "Falls es dich beruhigt, ich spende auch 100.000 Dollar." Damit war die Stein-Papier-Schere-Blödelei der beiden Stars plötzlich 200.000 Dollar schwer. Mit dem Video scheinen die beiden einen Nerv getroffen zu haben. Während manche The Rock und MrBeast schon als Traumpaar sahen, gab es viel Lob für die spontane Hilfsbereitschaft. Profitieren wird die Make a Wish Foundation, deren Ziel es ist, chronisch kranken Kindern einen Wunsch zu erfüllen. "Dass The Rock und Jimmy zusammen 200.000 Dollar spenden, um kranken Kindern zu helfen, ist das Herzerwärmendste, was ich heute gesehen habe", lautete der Top-Kommentar mit 2.900 Likes.

MrBeast ist der Youtuber mit der zweitgrößten Followerschaft weltweit und bekannt dafür, einen Teil seiner Youtube-Einnahmen zu verschenken. Im Vorjahr stellte er die Netflix-Show "Squid Game" für ein Wettbewerbsvideo mit einem Preisgeld von 456.000 US-Dollar nach, und im Juni verschenkte er 500.000 US-Dollar an einen Fan in einem von "Willy Wonka & the Chocolate Factory" inspirierten Wettbewerb.

Aber auch Dwayne Johnson ist im Netz sehr umtriebig. Der ehemalige Wrestler geht immer wieder Videokooperationen mit Influencern und Youtube-Stars ein. Als er 2016 seinen eigenen Youtube-Kanal startete, filmte er mit Influencern wie Lilly Singh und Ali-A. (red, 25.10.2022)