Foto: STANDARD

Sie haben auf Ihrer unter https://www.derstandard.at abrufbaren Website seit 15.10.2022, 15:20 Uhr, in einem Artikel mit der Überschrift "Sturmparty: Rechtsextreme Burschenschaft rekrutiert vor Wiener Juridicum" über den Verein Akademische Burschenschaft Olympia behauptet, dieser lade mit einer Einladung zu einer "3-Bier-Party" am 15.10.2022, auf welcher der "Kühnen-Gruß" zu sehen sei; ein nach dem deutschen Neonazi-Führer Michael Kühnen benannter Gruß, der in der Neonazi-Szene als Ersatz für den verbotenen "Hitler-Gruß" gilt und hierzulande vor allem vom verurteilten Neonazi Gottfried Küssel verbreitet wurde. Diese Tatsachenmitteilungen sind insoweit unrichtig, als der Verein Akademische Burschenschaft Olympia weder eine Veranstaltung am 15.10.2022, noch eine Veranstaltung an einem anderen Datum mit einer Einladung bewirbt oder jemals beworben hat, auf welcher der "Kühnen-Gruß" abgebildet ist und eine kursierende Einladung, die angeblich vom Verein Akademische Burschenschaft Olympia stammen soll, nicht von diesem stammt, sondern von jemanden Dritten produziert und verbreitet wurde.