Die betroffenen Gemeinden, in denen Zelte für Asylwerber aufgestellt wurden, wollen den Widerstand dagegen aufrecht erhalten. Foto: EPA / CHRISTIAN BRUNA

Innsbruck – Die Tiroler Gemeinde Absam (Bezirk Innsbruck-Land) wehrt sich nun mit einem Bescheid gegen die Zelte für Asylwerber. Wie Bürgermeister Manfred Schafferer (SPÖ) zu ORF Radio Tirol sagte, habe man der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) am Dienstag ein 19 Seiten langes Schreiben zugestellt. "Die Grundaussage ist, dass binnen drei Tagen das rückgebaut werden muss", so Schafferer. Rechtsmittel gegen den Bescheid hätten keine aufschiebende Wirkung.

Erste Asylwerber untergebracht

Die Zelte waren am Donnerstag vergangener Woche auf dem Gelände der Polizeischule Wiesenhof – das dem Bund gehört – aufgestellt worden. Sie bieten Platz für rund 100 Personen. Am Dienstagnachmittag wurden die ersten 16 Asylwerber in den Zelten untergebracht.

Sowohl das Land Tirol als auch die Gemeinde Absam haben sich wiederholt vehement gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in Zelten ausgesprochen. Bürgermeister Schafferer hatte schon unmittelbar nach der Errichtung des Zeltlagers von einem "Schwarzbau" gesprochen. Seitens der BBU geht man davon aus, dass für das Aufstellen der Zelte keine Genehmigung der Gemeinde nötig sei. Die Bundesagentur räumte vergangene Woche aber auch ein, dass das schließlich "die Juristen klären" müssten.

Protestmarsch zur Westautobahn

Widerstand gibt es auch in St. Georgen im Attergau. Dort will ein Protestmarsch am Mittwoch in Richtung Westautobahn (A1) ziehen. Aus diesem Grund sperrt die Asfinag von 10.30 bis 13.30 Uhr die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle St. Georgen. Bürgermeister Ferdinand Aigner (ÖVP) erwartete ungefähr 2.000 Teilnehmende an der Protestaktion der Marktgemeinde St. Georgen, und stellte vehement klar, dass "wir bei dieser Kundgebung keinen Extremismus, egal aus welcher Richtung, dulden". Ein Vertreter jeder Fraktion im Gemeinderat werde bei der Kundgebung sprechen. (APA, red, 26.10.2022)