Damit sollen offenbar Dissidenten überwacht werden. Das Außenministerium in Den Haag leitete eine Untersuchung ein

Das chinesische Regime soll Dissidenten in fremden Ländern nachstellen. Foto: AP / Andy Wong

Den Haag – In den Niederlanden gibt es Hinweise darauf, dass China dort zwei illegale "Polizeizentren" zur Überwachung von Dissidenten unterhält. Wie das Außenministerium in Den Haag am Mittwoch mitteilte, wurden Untersuchungen zu den "Aktivitäten der sogenannten Polizeizentren" eingeleitet.

"Klarheit" schaffen



"Wenn wir mehr Klarheit haben, werden entsprechende Maßnahmen getroffen", sagte ein Sprecher des niederländischen Außenministeriums der Nachrichtenagentur AFP. (APA, 26.10.2022)