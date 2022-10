Der HBO-Hit "House of the Dragon" reüssierte auch in Europa. Foto: HBO

Der jüngste HBO-Coup "House of the Dragon" ist die nach Zuseherzahlen erfolgreichste Produktion des US-Senders in Europa. Das gab der HBO-Mutterkonzern Warner Bros Discovery bekannt, ohne genaue Zahlen zu veröffentlichen, wie viele Zuseherinnen und Zuseher das "Game of Thrones"-Prequel via Streamingdienste schauten.

Damit überflügelt "House of the Dragon" sogar den Serienhit "Game of Thrones". Hierzulande waren die acht Folgen rund um den Machtkampf im Haus Targaryen bei Sky zu sehen.

In den USA konnten die Episoden im Schnitt 29 Millionen Zuseherinnen und Zuseher verbuchen, teilte HBO mit. (red, 26.10.2022)