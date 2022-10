Radiotipps

PODCAST

STANDARD-Serienreif: "House of the Dragon" vs. "Ringe der Macht" Die Schlachten sind geschlagen, wir ziehen große Schlussbilanz. http://derStandard.at/Serienreif

15.30 MAGAZIN

Moment: Über den Zustand und Bestand der Friedhöfe "Freies Grab" oder "Nutzungsrecht abgelaufen" klebt an immer mehr Grabsteinen auf Friedhöfen. Bis 15.55, Ö1

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: "Die Geschichte meines Vaters fühlte sich an wie ein Drehbuch" Renata Schmidtkunz im Gespräch mit der Regisseurin und Drehbuchautorin Uli Decker. Bis 21.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 27.10.2022)