In der Serie "Ze Network" spielt David Hasselhoff sich selbst – einen Sänger und Schauspieler, der seine besten Tage hinter sich hat. Mit Henry Hübchen steckt er über kurz oder lang in einem Spionagethriller. Großer Spaß! Foto: RTL+

Wollen Sie sich alt fühlen? Das geht einfach: David Hasselhoff wurde diesen Sommer 70 Jahre alt. Während der Pandemie freute er sich, endlich mit Maske unerkannt durch L.A. radeln zu können, erzählt mir seine Managerin Judy, als ich den Telefoninterviewtermin bestätige. Hasselhoff war dieser Tage in Wien, um für die Serie Ze Network zu werben, die ab 1. November beim RTL-Streaminganbieter RTL+ abrufbar ist. Der Auftritt dürfte laut Medienberichten einigermaßen aus dem Ruder gelaufen sein. Beim Telefonat im August meldet sich Hasselhoff hingegen gut gelaunt.

Ah, ein Anruf aus Österreich! Hasselhoff erzählt einen lustigen Schwank: 1987 war er in Wien, er fuhr einen R8, eine Gumball-Rally lief, und die Polizei erlaubte ihm in Wien, sie immer dem Blaulicht hinterher quer durch die Stadt zu verfolgen, als Geschenk, vorm Hotel hieß es dann "Happy Birthday!". Das war völlig verrückt, sagt Hasselhoff.

Von "Knight Rider" zu "Baywatch"

Wenn der Name David Hasselhoff fällt, werden offenbar alle sofort zum Kind. In 90 Folgen Knight Rider erledigte er zwischen 1982 und 1986 die Bösen, immer jugendfrei. In Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu musste dank ihm kaum wer ertrinken. Nur im deutschen Sprachraum war Hasselhoff auch mit seiner Schlagermusik erfolgreich. Der Mauerfall und Looking for Freedom, Do the Limbo Dance, die Hooked on a Feeling-Coverversion mit dem unbeschreiblichen Video, Crazy for You, all das. Voriges Jahr coverte Hasselhoff mit Matthias Reim Verdammt, ich lieb’ dich auf Englisch für sein Partyalbum Party Your Hasselhoff (die Buchstaben ASS OFF auf dem Cover sind goldene Luftballons), aber auch Kiss, Elvis, Billy Joel und Iggy Pop.

Kiloweise Charme

Die längst vergriffene Autobiografie – Making Waves, auf Deutsch Wellengang meines Lebens (ja, wirklich) – birgt Überraschungen: Hasselhoff hat als junger Mann zeitweise in Kommunen gelebt. Er studierte am California Institute of the Arts. Er selbst war es, der für die dritte Staffel Knight Rider "Bonnie" Patricia McPherson zurückholte, die, obwohl beim Publikum beliebt, ersetzt worden war. Oh, und in Südamerika hieß Knight Rider El Auto. Bei der Soap The Young and the Restless startete seine Karriere in den 1970er-Jahren in den USA, Youtube-Videos zeigen, warum: Die Matte! Der Grinser! Kiloweise Charme! Er spielte 1978 in Revenge of the Cheerleaders, schon beim Trailer fordert das Internet eine Altersbestätigung. 1984 drehte er mit Joan Collins im Tigeroutfit (und Telly Savalas!) einen Film namens The Cartier Affair, deutlich weirder ist der Italo-Pulp-Horror La Casa 4 – Witchcraft aus dem Jahr 1988, mit Linda Blair und Hildegard Knef, Sex, Folter, drittes Tor zur Hölle, sowas.

Aber eigentlich wollte Hasselhoff schon als Kind ans Theater, auch wenn die Schulfreunde das unmännlich fanden. "Knight Rider hat mich berühmt gemacht, Baywatch reich, aber ich habe immer vom Broadway geträumt", schreibt er. Viele Jahre später spielte er tatsächlich in Produktionen wie Jekyll & Hyde, The Producers und 9 to 5 – The Musical.

16.000 Briefe wöchentlich

Hasselhoff wurde zum Star, 16.000 Briefe sollen wöchentlich eingetrudelt sein. Nachdem ein todkranker Bub, Randy Armstrong, am Knight Rider-Set auf Besuch gewesen und dann verstorben war, nahm Hasselhoff den Nebenjob, sterbenden Kindern eine Freude zu machen, an. "Ich konnte da nie Nein sagen. Wie könnte man das auch?", sagt er im Gespräch. "Ich war in 39 Ländern in Krankenhäusern. In Italien kam ich an und sagte: ‚Hi, ich bin David Hasselhoff, wo ist das Krankenhaus?‘, und schon war ich in Mailand auf der Station, und alle sind durchgedreht. Wissen Sie, es war wunderbar", sagt er, und so, wie er es sagt, glaubt man ihm. Der Mann wird oft verlacht, aber er scheint es ernst zu meinen. Sein oft wiederholtes Credo ist: "Ich will, dass die Leute eine gute Zeit haben", ganz unironisch. Kinderhelden bleiben irgendwie Kinderhelden, auch wenn es über sie ein berüchtigtes betrunkenes Video im Internet gibt.

Wer war als Kind sein Michael Knight, sein Held? "Sammy Davis Jr. Er hat mir einmal gesagt: ‚Der Erfolg steht dir gut, aber spiel dich nicht damit, er kann auch schnell wieder weg sein.‘ Was für eine unglaubliche Stimme (singt What Kind of Fool Am I). Er war ein echter Sänger, kein Schauspieler. Ich bin ja zuallererst Schauspieler." Sagen ihm Die Ärzte etwas? Immerhin spielt Bela B. in Ze Network den freundlichen Mann am Empfang. "Ich habe gehört, er ist sehr berühmt und er war sehr, sehr nett. Wie heißt seine Band nochmal? Ze Ärzte?" Und wie war das damals beim Nova Rock 2017? "Ich spielte nach Green Day und Iron Maiden! Völlig verrückt!" Hat Iggy Pop je auf das The Passenger-Cover reagiert? "Ich bin mir sicher, das ist in Ordnung für ihn." Und dann sagt David Hasselhoff: "Okay, Kiddo! Viele Grüße nach Wien!", denn er ist schließlich David Hasselhoff, und wir legen auf.

Bildet er sich das alles ein?

In Ze Network landet David Hasselhoff bei einem kleinen Off-Theater im Osten Berlins, wo er neben dem des Englischen nicht mächtigen Schauspielstar Henry Hübchen (Henry Hübchen) die Hauptrolle spielt ("We are just two middle-aged actors shooting the shit"). Zwischen Theaterkrachs und Reisemüdigkeit kommt Hasselhoff in der Serie alles immer mehr durcheinander, was blöd ist, weil er bereits mittendrin in einem Spionagethriller steckt – oder bildet er sich das alles nur ein? Die Serie dreht gekonnt am Rad und spielt mit größter Freude mit vielen Klischees, gedreht wurde in Görlitz, Berlin, Polen, Kroatien und Marokko, und ja, einen K.I.T.T. gibt es auch. Im März 2023 spielt David Hasselhoff Konzerte in Schladming, Wien und Graz. (Julia Pühringer, 31.10.2022)