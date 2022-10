Gelegenheit für eine Revanche: Im ersten Duell gegen Feyenoord gingen die Grazer mit 0:6 unter. Foto: IMAGO/Box to Box Pictures/Yannick Verhoeven

Ticker: Austria vs. Posen und Sturm vs. Feyenoord, Do., ab 18.45 Uhr

Graz – Ein einziges Match hat Sturm Graz in dieser Saison so richtig verpatzt. Am 15. September schlitterten die Grazer in der Europa League in Rotterdam gegen Feyenoord in ein 0:6-Debakel. Am Donnerstag (21.00 Uhr/live ServusTV und Sky) hat Österreichs Fußball-Vizemeister in Graz die Chance zur Revanche. Mit einem Erfolg hätte Sturm beste Karten, erstmals seit 22 Jahren im Europacup zu überwintern.

"Das 0:6 war ein maximal negativer Abend, die Watschn brennt noch immer. Feyenoord war sehr effektiv, hat von acht Torschüssen sechs Tore gemacht. An diesem Abend war alles gegen uns. Wir müssen in allen Details besser und überzeugter agieren", resümierte Trainer Christian Ilzer.

Und hakte das Debakel damit ab. "Man darf das Hinspiel auch nicht überstrapazieren und permanent thematisieren", erklärte er. "Mit der Überzeugung und unseren Fans wird Feyenoord ein anderes Sturm Graz erleben", versprach Ilzer vor dem zweiten Duell mit dem niederländischen Topclub, bei dem der Oberösterreicher Gernot Trauner als Abwehrchef fungiert.

Vom Kantersieg werde man sich "nicht blenden lassen", betonte Trauner am Mittwochabend. "Wir erwarten ein ganz anderes Spiel, das sich schwieriger gestalten wird", sagte der ÖFB-Teamverteidiger. "Die Niederlage von Rotterdam liegt Sturm sicher im Magen, sie werden mit dem Messer zwischen den Zähnen aufs Feld kommen."

Sturm acht Spiele ungeschlagen

Immerhin ist Sturm seit Rotterdam in allen acht Pflichtspielen ungeschlagen, darunter zweimal gegen Lazio Rom, und hat sich mit einem 0:0 im Schlager am Samstag in Salzburg noch einmal Selbstvertrauen geholt. "Wir haben in den acht Spielen wieder Vertrauen in unsere Art des Fußballs bekommen und haben gesehen, dass wir auch gegen Spitzenteams bestehen können. Wir gehen mit starkem Selbstvertrauen und einer super Energie ins Spiel", betonte der Sturm-Coach.

"Wir haben uns viel vorgenommen und ich bin überzeugt, dass wir anders als im Hinspiel auftreten werden", gab sich auch Albian Ajeti überzeugt. Und der Schweizer Stürmer hofft, dass seine Serie mit Sturm weitergeht, haben doch die Blackies mit Ajeti noch kein Spiel verloren.

In der ausgeglichenen Gruppe F halten alle vier Mannschaften bei fünf Punkten, Sturm ist vor dem Feyenoord-Spiel und dem abschließenden Match in Dänemark gegen Midtjylland auch als Tabellenletzter voll im Rennen um die Aufstiegsplätze. Davon gibt es drei. Der Gruppensieger steht im Achtelfinale, der Gruppenzweite bestreitet ein Europa-League-Play-off gegen einen Gruppendritten der Champions League und der Gruppendritte spielt im Conference-League-Play-out weiter.

Zwei Endspiele

Erstmals seit dem sensationellen Gruppensieg der Mannschaft von Ivica Osim mit Ivica Vastic und Co. in der Champions League im Herbst 2000 ist daher die Chance groß, dass Sturm auch im Frühjahr international noch dabei ist. "Vor dem fünften Spieltag hat wahrscheinlich nicht jeder mit dieser Ausgangslage gerechnet. Wir haben jetzt zwei Endspiele, wahrscheinlich brauchen wir noch einen Sieg, um international zu überwintern. Alles ist in der Gruppe möglich", sagte Ilzer zur Ausgangslage. Trauner schloss sich an: "Vorher war Lazio der große Favorit, nun ist in der Gruppe für jeden alles möglich."

Ilzer kann trotz des intensiven Herbst-Programms personell aus dem Vollen schöpfen. Erkältungssymptome bei dem einen oder anderen Spieler sollten kein Problem für Donnerstag sein, meinte er. Das Stadion wird mit 14.500 Zuschauern ausverkauft sein, es werden rund 2.000 niederländische Fans erwartet. (APA, 26.10.2022)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

Europa League, Gruppe F – 5. Runde:

SK Sturm Graz – Feyenoord Rotterdam (Graz, Stadion Liebenau, 21.00 Uhr/live ServusTV und Sky, SR Espen Eskaas/NOR)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, T. Horvat, Prass – Ajeti, Böving

Keine Ausfälle

Feyenoord: Bijlow – Pedersen, Trauner, Hancko, Marcos Lopez – Geertruida, Orkun Kökcu, Timber – Szymanski, Gimenez, Dilrosun

Es fehlt: Idrissi (Oberschenkelverletzung)

2. Gruppenspiel: Lazio Rom – Midtjylland (18.45)