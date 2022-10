Der 26. Oktober war seit 1955 jener feierliche Tag, an dem Österreich sich in sein Nachkriegsselbstbild einübte

Ich bin ein Kind jener Zeit, da man zum 26. Oktober "Tag der Fahne" gesagt hat. Und zwar allen Ernstes. Nicht bloß, um den Kindern eine Freude zu machen. Mit Wasserfarben bastelten wir uns im Kindergarten und später, in der Schule, das Rot-Weiß-Rot, dessen dramatische Geschichte uns – Jahr für Jahr detaillierter, gewissermaßen farbenfroher – nebsther beigebracht wurde. Subkutan wuchs so ein tapsiger, kindsunschuldiger Patriotismus.

Weil es aber ein österreichischer Patriotismus war – einer, der auch in der Erwachsenenversion nicht wusste, woran genau er sich festmachen ließe –, war er auch ein wenig irrlichternd; flirrend. Vom Krieg war da stets die Rede und vom endlichen Frieden und von der Besatzung und von der Freiheit und von der Neutralität. Erst das Amalgam daraus wäre Österreich. Wir sangen in kindlicher Zuversicht: Land der Hämmer, zukunftsreich!

Es hieß, am 26. Oktober 1955 habe der letzte fremde Soldat – für ostösterreichische Kindsohren aufbereitet: "der letzte Russe" – Österreich verlassen. Ich hatte stets den letzten Wagon eines langen, abfahrenden Eisenbahnzuges vor dem inneren Auge. Freund Jakob, mit dem ich unlängst darüber räsonierte, erdachte sich eine Brücke, über die der letzte russische Soldat abmarschierte.

Der letzte Russe! Das war nicht ganz falsch. Aber ganz richtig natürlich auch nicht. Es war bloß das anschauliche Symbolbild zum vorangegangenen 15. Mai 1955. An diesem Tag wurde der Staatsvertrag unterzeichnet. Und Außenminister Leopold Figl sprach im Oberen Belvedere, beinahe staatsgründungsfeierlich: "Österreich ist frei!" Frei aber war das Land deshalb, weil es sich im sogenannten Moskauer Memorandum "international dazu verpflichtet, immerwährend eine Neutralität der Art zu üben, wie sie von der Schweiz gehandhabt wird". Das entsprechende Verfassungsgesetz beschloss der Nationalrat am 26. Oktober 1955. Das war der erste Tag ohne Besatzungssoldaten.

So wollte man den Eindruck vermeiden, die Neutralitätserklärung wäre bloß eine Art Finnlandisierung im Herzen von Mitteleuropa. Was es allerdings durchaus gewesen ist. Denn trotz so manch tapferer Tat – vor allem gleich darauf, in der Ungarnkrise 1956 – lag das Land doch stets auch tief geduckt im Schatten der Sowjetunion. Nicht nur Völkerrechtlern war schmerzhaft klar geworden, dass niemand in der Welt sich ausdrücklich dazu verpflichtet hat, für Österreichs Neutralität geradezustehen. Keine Bündnispartner, keine Garantiemächte, nur das stets am Existenzminimum balancierende Bundesheer. Noch im August 1991, als die alten Generäle in Moskau gegen Michail Gorbatschow geputscht hatten, schickte Wien eine im Rückblick eher peinliche Ergebenheitsadresse an die Putschisten.

Kanzler Karl Nehammer stellte im heurigen März fest, dass die Neutralität "uns eigentlich aufgezwungen wurde von den Sowjet-Kommunisten als Preis dafür, dass wir die Freiheit wiedererlangen konnten". Eilfertig empörte sich die SPÖ. Der solcherart schon so oft geölte Mechanismus des politischen Kleingeldwechselautomaten ratterte. Da war es dann auch egal, dass Nehammer im Mai versicherte: "Österreich war neutral, ist neutral, wird neutral bleiben!" Dieses Immerwährende an der Neutralität war, ist und wird sein – das ist die Crux des 26. Oktober – in der politischen Praxis stets nur des Kaisers Bart, um den sich immerwährend filibustern lässt bis heute.

Noch im März 1965 – da wurde wieder überlegt, ob nicht ein anderer Tag besser wäre, das Österreichische an Österreich zu feiern – warnte der Historiker Erhard Dzimirsky davor, "dass eine alljährlich wechselnde Interpretation der österreichischen Neutralität" zu befürchten sei am 26. Oktober, ein jedes Mal "von Alpha bis Omega". Da halten wir heute noch. Ja gerade heute, da Krieg ist und wir erwartbarerweise nicht wissen, was in so einem Fall zu tun wäre. Neutral? Nicht neutral? Oder doch in der goldenen Mitte verharren in der Hoffnung, es bemerkt keiner?

"Immerwährend"

Dem Wörtlein "immerwährend" wohnte schon für den Buben ein nicht geringer Zauber inne. Es war – in jenen Kindertagen wurden die Messen noch lateinisch gelesen – die säkulare Form des schönen "in saecula saeculorum". In alle Ewigkeit solle Österreich sich heraushalten aus dem Gwirkst der Welt. Das schien sogar dem so welthungrigen Kind vernünftig. Die Russen standen ja nur knapp hinter der österreichischen Grenze. In Sopron. In Bratislava. In Böhmisch Wielands, also České Velenice. Dort ist der Vater in die Schule gegangen, als es Gmünd drei geheißen hat. Russen waren – so weit hatte der Bub schon Einblick in die Weltpolitik – Kommunisten. Aber vor allem hatten sie eine starke Armee, mit der man es sich keinesfalls anlegen sollte. Sagte nicht nur der Vater. Aber der auch.

Die neuere russische Geschichte war mir – so wie allen Gleichaltrigen in Ostösterreich – ein Teil der Familiengeschichte. Der Vater, Jahrgang 1926, eingezogen 1943, kam erst im Jahr 1948 in Wiener Neustadt an, dem großen Heimkehrerbahnhof. Genau dreißig Jahre zuvor kehrte sein Vater aus der russischen Gefangenschaft zurück. So früh im Jahr, dass der Kaiser ihn noch an die Piave schicken konnte für nix und wieder nix.

Dem Buben wollte vorkommen, dass hierin eine gewisse Gesetzmäßigkeit liege. In der mütterlichen Familie erzählte man sich ja sogar noch von den Preußen, die 1866 von Königgrätz heruntergezogen waren bis ins Südböhmisch-Niederösterreichische, wo sie sich, die Kriegslast gerecht aufs Landvolk verteilend, einquartierten. In jeder Generation habe zumindest der Älteste – der war ich nach dem frühen Tod des Bruders – in den Krieg zu ziehen. Keine sehr lohnende Aussicht. Älterwerdend wuchs dann allerdings allmählich die Zuversicht, dass meine Generation ohne großen Krieg davonkommen könnte. Als der letzte Russe Österreich verließ, war Wladimir Wladimirowitsch Putin gerade drei Jahre alt. Auch er war Nutznießer der langen europäischen Friedensperiode, die er gerade, so schaut es aus, zu einer bloßen Episode herabstuft.

Glasauge

Der Vater war Teil einer Tarockrunde. Da gehörte auch der Wahlonkel Hans dazu. Der hatte ein Glasauge, das er, wenn die Kinder lang genug penzten, herausnahm. Ein Russe hatte ihm das seine ausgeschossen. Die Kugel "wanderte" noch im Kopf. Zuweilen überkam den Onkel Hans deshalb ein epileptischer Anfall. Kartenfreund Franz hatte, man erkannte das an der Delle unterm Haarteil, eine Silberplatte in der Stirn. Von daher kannte ich das Erwachsenenwort "Schrapnell". Auch "Trommelfeuer" war mir schon früh ein Begriff. Und "Stalinorgel" sowieso, ein Gerät, das man jetzt wieder emsig an der Arbeit sieht.

Der Vater war, soweit das zu sehen war, unversehrt. Als aber einmal die Schwester und ich ihn aus dem Schlaf gerissen haben mit der kindsköpfig erdachten Nachricht, die Russen wären in Jugoslawien einmarschiert – das war im zeitlichen Großraum der Tschechienkrise 1968 das oft gemalte Schreckensszenario für Österreich –, ist uns beiden auf der Stelle klar gewesen, dass Verwundungen nicht nur äußerlich sein können. Zwischen Traum und Trauma liegt manchmal nur ein blöder Kindsscherz.

Der Zauber des Wörtchens "immerwährend" hat sich verbunden mit diesen – und ein paar anderen – Kindheitseindrücken. Zu den diesbezüglich tiefsten zählte, dass die Männer der Tarockrunde nie ein böses Wort verloren haben über die Russen. Ja: Hunger habe man leiden müssen. Aber: Die Russen selbst hätten auch nichts gehabt. Den Kartenspielern war – unmittelbarer als anderen – klar, dass sie den Krieg nicht nur erlitten, sondern auch vom Zaun gebrochen hatten. Im März 1938 war der Vater noch keine zwölf. Das aber ist schon das Alter, in dem der Teufel anfängt, mithilfe des Testosterons seine Knechte zu formen. Man schaue sich nur die da und dort auftauchenden Gesichter der Buben in der Ukraine an. Es ist zum Schreien.

Und tatsächlich wird ja bereits allerorten geschrien. Auch in Europa, das zwischen erworbener Energieabhängigkeit und eingelerntem moralischem Impetus hin- und her- und fast zerrissen wird, immer noch halb festhängend im Traum einer immerwährenden Friedfertigkeit, die dann sogar die immerwährende Neutralität obsolet machen würde. So, wie Europa jetzt schaut, hat freilich damals der Vater geschaut in aller Früh. Erschrocken zutiefst. Weil wissend um das, was jetzt kommen müsse.

Nur geredet hat er nicht so viel. Vom Krieg schon gar nicht. Mag sein, das haben die Männer unter sich getan. Vielleicht, wenn einer den Mond gefangen hat. Sowas soll ja vorkommen beim Tarockspielen. Vor sowas sollte auch Putin sich hüten. Und Selenskyj. Aber alle anderen natürlich auch. Den Pagat ultimo ansagen ist das eine. Den letzten Stich tatsächlich zu machen mit der kleinsten Tarockkarte aber das andere. Das Eigentliche.

Russland ist nahe

Krieg ist. Und zwar keiner von denen, die sich eignen würden zu einem flockigen "Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten, weit, in der Türkei die Völker aufeinander schlagen", wie es schon Goethe in den Faust hineindichtete. Dazu sind die Zeitungen zu voll. Die Ukraine ist nahe. Russland ist nahe. Die Russen so nahe, dass mir die in der Kindheit verbildlichten mythologischen Figuren nun als reale Figuren erzählt werden über alle möglichen Kanäle.

Jetzt Russen, die ukrainischen Waschmaschinen. Damals Russen, die dem Großvater das Fahrrad. Russen, die den ganzen Arm voller Uhren. Russen, die Ukrainerinnen. Russen, vor denen die Mutter sich in den Heuschober. Fast verhärten sich die Bilder zu einem unschönen, längst abgewöhnten Urteil.

"Erzähl uns was!"

Der kleine Nachwuchsbruder, die Schwester und ich bedrängten oft die Oma. "Erzähl uns was von den Russen!" Sie, die mit ihrer Familie buchstäblich mitten im Wald lebte, wusste tatsächlich Abenteuerliches zu erzählen. Erst später erfuhren wir von der Mutter, dass die Oma manchmal sich was einfallen lassen hat. "Damit s’ eine Ruh’ hat von euch!"

An die Oma und die Enthüllungen der Mutter musste ich oft denken in den vergangenen Monaten. Es waren – ich bin ja ein Tag-für-TagSchreiber – durchaus selbstkritische Gedanken darunter. (Wolfgang Weisgram, 26.10.2022)