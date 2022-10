In Österreich und Deutschland führen werden Debatten über Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen überaus emotional geführt. Tempolimits werden als Einschränkungen "grundlegender Freiheiten" gesehen. Das links regierte Portugal setzt nun auf den "Spritpreisbremsen"-Effekt für die Portemonnaies der Bürger über das Gaspedal. Und das mittels Bewusstseinsbildung statt mittels Bußgeldern. Kampagnen werden über soziale und traditionelle Medien und unter Einbindung der Gemeinden und Bezirke transportiert.

Dementsprechend gelassen wurde das bereits Ende September von der sozialdemokratischen Regierung unter Premier António Costa (Partido Socialista, PS) beschlossene Maßnahmenpaket "zum Energiesparen und gegen mögliche Unterbrechungen in der Versorgung" – das unter anderem auch Tempo 100 statt 120 auf Autobahnen beinhaltet – aufgenommen. Lauter ist da schon die Kritik am ebenfalls verfügten mitternächtlichen Aus für die vorweihnachtliche Festbeleuchtung von Einkaufszentren und -straßen.

Während der Pandemie war es auch auf Portugals Autobahnen ziemlich leer. Wie anderswo hat sich die Lage wieder ins Gegenteil verkehrt. Foto: REUTERS/Pedro Nunes

Die Freiwilligkeit scheint Wirkung zu zeitigen – zumindest wenn man in der frühherbstlichen touristischen Nachsaison an der Algarve von der spanischen Grenze bei Ayamonte auf der A22 Richtung Lagos fährt. Mit konstanten 120 km/h unterwegs, zwingt einen kaum ein Drängler von der Überholspur. Während sich auf der rechten Spur Kleintransporter und Pkws wie im Tempomat programmiert flüssig bei 100 km/h gen Westen bewegen und nur zum Überholen eines der wenigen Lkws die Spur wechseln.

Als "kaum wahrnehmbar" klassifiziert indes der portugiesische Automobilclub Automóvel Clube de Portugal (ACP) die mit Tempo 100 auf Autobahnen sowie "minus 10 km/h" in Städten und Gemeinden angestrebten Ersparnisse für die Bürger. Sinnvoller wäre es, die Steuerlast auf Treibstoffe weiter zu senken und den Automobilsektor zu fördern. Wenn überhaupt, dann handle es sich um eine "rein politische Maßnahme, die im Alltag wirkungslos ist", betonte ACP-Präsident Carlos Barbosa gegenüber der Tageszeitung "Público".

Weniger Steuern auf Sprit

Aktuell markieren die Literpreise für 95-Oktan-Benzin bei den großen Anbietern Portugals rund 1,93 Euro, Diesel bewegt sich bei 2,10 Euro. Direkte Staatshilfen, wie die aus Madrids Staatskasse seit April für alle Tankenden bezahlten 20 Cent pro Liter an der Zapfsäule, schüttet Lissabon nicht aus. Jedoch erhielt die Regierung Costa im April grünes Licht aus Brüssel, die Mehrwertsteuer auf Treibstoffe von 23 Prozent auf 13 Prozent zu senken, vorerst bis Jahresende. Für die unter anderem österreichische Autofahrer treffende CO2-Steuer läuft in Portugal ein mit der EU akkordiertes Moratorium bis Ende 2022, das wohl verlängert wird. Erstmals bekommen Portugiesen Ende Oktober eine Einmalzahlung zur Abfederung der hohen Inflation: 125 Euro, für alle, die weniger als 2700 Euro brutto Monatslohn erhalten.

Die Spritpreise bewegen auch hier die Gemüter. In Portugal wurde die Mehrwertsteuer gesenkt, die C02-Bepreisung zunächst verschoben. Foto: EPA/TIAGO PETINGA

Einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr oder drastisch reduzierte Ticketpreise für Kurz- und Mittelstrecken bei der Bahn subventioniert Portugal anders als der große iberische Nachbar Spanien bis dato nicht. Allerdings werden bereits seit 2019 Zuschüsse für Pendler ausgeschüttet, die Öffi-Monatsabos preislich halbieren (von rund 80 Euro auf etwa 40 Euro). Das lässt sich die Regierung jährlich knapp 140 Millionen Euro kosten.

Ausbau von Alternativen

In der aktuellen Energiekrise werden Portugals jahrzehntelange Versäumnisse beim öffentlichen Nahverkehr und im Fernverkehr allerdings überdeutlich.

Das zeigt sich auch daran, dass für das Jahr 2023 kaum mehr Öffi-Fahrer erwartet werden. Fast 68 Prozent der Bewohner der zweitgrößten Stadt Porto seien im Alltag auf den Pkw angewiesen, in Lissabon immerhin fast 60 Prozent, zitiert Avelino Oliveira, Professor für Stadtplanung und Architektur an der Universidade Fernando Pessoa von Porto, die bisher aktuellsten INE-Statistiken (von 2017). Lediglich acht Prozent nutzten primär den öffentlichen Verkehr in den beiden Metropolregionen, knapp 20 nutzen das Fahrrad oder den Scooter oder gehen meist zu Fuß. "Man hat es schlichtweg versäumt, die Öffis zu den Autofahrern zu bringen", konstatierte Experte Oliveira in "Público" anlässlich des Europäischen Autofreien Tages am 22. September. (Jan Marot aus Granada, 27.10.2022)