Maschek und die "Stimmen für Kurz". Foto: Screenshot/ORF-TVThek

Hier sind die Mediennews vom Mittwoch im Überblick:

Maschek und die Stimmen für Kurz: Sobotkas "Gegend-Geschäfte" – Mit Humor der derberen Sorte beglückte das Synchronisationsduo Maschek am Dienstag das Publikum von "Willkommen Österreich"

Zuseherzahlen in Europa: "House of the Dragon" überflügelt "Game of Thrones" – Laut HBO ist die Produktion die bis jetzt erfolgreichste Serie des Senders in Europa

Trend: Social Media Kanäle immer relevanter als Nachrichtenquelle – Aktuelle US-Studie zeigt vor allem die steigende Relevanz der Videoplattform Tiktok auf

"Scrubs"-Produzent Eric Weinberg bleibt in Untersuchungshaft – Die Richterin beschrieb den 62-Jährigen als möglichen "Serienvergewaltiger", der eine Gefahr für die Gesellschaft darstelle

Spotify steigert Nutzerzahl, schwächelt aber bei Werbung – Die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer ist um 23 Millionen auf insgesamt 456 Millionen gestiegen

Der Nationalfeiertag, Hubert von Goisern und werden wir immer dümmer? TV-Tipps für Mittwoch – Stadtkomödie: Curling für Eisenstadt, Champions League: FC Barcelona vs. Bayern München, Ramstein – Die Doku – mit Radiotipps

