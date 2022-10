Die bisher kaum beachteten Kräne des Containerterminals Tollerort haben im Zuge des China-Einstiegs Bekanntheit erlangt. Foto: Reuters/FABIAN BIMMER

Gegenüber dem Hamburger Fischmarkt stehen 14 rot-blau gestrichene Kräne am Elbe-Ufer. So sieht jener Ort aus, dessen Name mehr verspricht: Tollerort. Dass im 18. Jahrhundert nicht der Anblick, sondern eine alte Zollstelle an der Grenze zwischen dänischem und hamburgischem Gebiet hier namensgebend war, überrascht also nicht.

Nun ist Tollerort neuerlich Sinnbild für Grenzen, aber diesmal jene, die verschwimmen: zwischen deutscher kritischer Infrastruktur und der Einflusssphäre von Chinas Kommunistischer Partei. Denn nach dem erbitterten Streit in der Ampelkoalition hat das Kanzleramt von Olaf Scholz (SPD), einst Bürgermeister Hamburgs, das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) nun zu einem grünen Licht für den Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco beim Hamburger Hafen am Terminal Tollerort mit 24,9 Prozent statt 35 Prozent bewegt.

Das Herz des Wirtschaftsstandorts

Schon seit 1977 fungiert der Pier mit seinen Kränen und heute rund 400 Mitarbeitern als einer der vier Terminals im Hafen zur Be- und Entladung von Frachtern mit Riesencontainern (Cosco, Evergreen etc.). Von dort werden die Waren dann über das Schienennetz ins Hinterland verfrachtet – bis nach Südosteuropa und auch Österreich. Die Einigung ermöglicht China, nach 40 Jahren vom treuen Kunden zum Teilhaber des Terminals aufzusteigen, auch wenn der Hafenlogistiker HHLA, der großteils der Stadt gehört, die Kontrolle behält. Gewisse Mitsprachemöglichkeiten bekommt Cosco wohl trotz strenger Auflagen: Tollerort ist damit Chinas Fuß in der Tür des Hafens, des wirtschaftlichen Herzens der Hansestadt und Arbeitgebers für rund 156.000 Menschen.

Dass mit dem Einstieg Coscos wohl auch jenes Erpressungspotenzial, vor dem Habeck und Sicherheitsbehörden gewarnt haben, einhergeht, hat schon die Debatte gezeigt. Schließlich wurde als Argument dafür die Sorge genannt, der Rekordhandelspartner China könnte andernfalls andere EU-Häfen mit Cosco-Beteiligung (Stichwort: Piräus und Rotterdam) vorziehen und den Wirtschaftsstandort Deutschland bestrafen.

Der drittgrößte Hafen Europas kämpft bereits massiv mit den Zeichen der Zeit: Denn die Schiffe, die vom Meer über die Elbe in den Hafen einlaufen, werden tiefer und größer. Doch im Fluss sammelt sich trotz Baggerarbeiten immer mehr Schlick, der die Fahrtiefe einschränkt. Ein Nachteil gegenüber anderen Häfen. Chinas Einstieg soll in Tollerort Geschäftsverluste verhindern – auch wenn Abhängigkeit entsteht. (Flora Mory, 26.10.2022)