Der israelische Grenzort Rosh Hanikra: Israel und der Libanon haben laut israelischen Angaben ein "historisches Abkommen" zur Grenzziehung im Mittelmeer erzielt und damit ihren Streit über Offshore-Gasfelder beigelegt. Foto: AFP/Jalaa Marey

Wenn zwei Staaten, die sich im Kriegszustand befinden, ein Abkommen unterzeichnen, darf man keine Zeremonie mit freundlichem Händeschütteln erwarten: Es ist ein langer Weg, auf den sich Israel und der Libanon ab Donnerstag begeben, wenn das Abkommen über die gemeinsame Seegrenze – und damit die Rechte auf Gasausbeutung im Mittelmeer – in internationales Recht gegossen wird. Die Einigung, einer der raren Erfolge der US-Regierung von Joe Biden im Nahen Osten, wurde möglich, weil sie beiden Seiten erlaubt, sich als Gewinner darzustellen.

Keine Normalisierungsschritte

Vonseiten des Libanon, wo die Iran-affiliierte Hisbollah den Abschluss immerhin nicht verhinderte, wurde großer Wert darauf gelegt, dass nicht der Eindruck entsteht, dass es sich um Normalisierungsschritte in Bezug auf Israel handelt. Dabei ist eine gewisse Koordination zwischen den beiden Parteien in Zukunft notwendig, wenn es in die Umsetzungsphase geht.

Kein Vergleich

Die größten Fallstricke sind in beiden Staaten intern ausgelegt: Israel steht vor den fünften Parlamentswahlen in vier Jahren, es ist ungewöhnlich, dass Grenzentscheidungen inmitten eines Wahlkampfs getroffen werden. Noch immer kein Vergleich mit der Lage in Beirut: Staatskollaps, nur eine Übergangsregierung und ein Präsident mit ablaufendem Mandat und ohne Nachfolger. Es wird weiter eine starke dritte Partei brauchen, die den Prozess auf Schiene hält. Aber auch bei dieser – den USA – ist die innenpolitische Zukunft ungewiss. (Gudrun Harrer, 27.10.2022)