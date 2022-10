Torun – Österreichs männliche U17 hat die Teilnahme an der Fußball-EM-Eliterunde 2023 verpasst. In Torun setzte es am Mittwoch für die von Teamchef Manfred Zsak betreute Elf gegen Polen eine 2:4-(2:2)-Niederlage. Die Treffer für Österreich erzielten Fabian Feiner (16.) und Philip Verhounig (28.), die ihre Mannschaft zweimal in Führung brachten.

"In der ersten Halbzeit haben die Burschen unseren Matchplan wirklich gut ungesetzt, haben die Räume genutzt, die wir bei den Polen in der Analyse ausgemacht haben. Aber wieder einmal hätten wir mehr Tore aus unseren Möglichkeiten machen müssen. Zwei Tore sind für die Menge an Chancen einfach zu wenig", erklärte Zsak. Der verpasste Aufstieg sei "natürlich eine riesige Enttäuschung". (APA, 26.10.2022)