Von der Gewalterfahrung bis zur Depression: Wer Sozialhilfe bezieht, schleppt oft einen Rucksack an Problemen mit. Foto: Getty Images / Melinda Podor

Petra hat den "Papa" aus dem Wortschatz gestrichen. Nie sei der "Erzeuger", wie sie ihren leiblichen Vater nun nennt, für die Familie da gewesen – und wenn doch, dann oft auf gewalttätige Weise. Den Bruder habe er dermaßen geschlagen, dass dieser eine Gesichtshälfte "halbert verloren" habe.

Die Mutter hat den Trinker an ihrer Seite rausgeschmissen, die Versorgung ihrer drei Kinder aber nicht "derblosn". Petra landet mit sieben Jahren in einer betreuten Wohngemeinschaft, findet keinen Anschluss, kehrt mit elf zurück. Einer abgebrochenen Tischlerlehre folgen Alkohol, Drogen und eine Woche unter der Brücke. Kommt sie zu Geld, wirft sie es am ersten Tag hinaus. Das erste Kind – Petra ist nun 18 – nimmt ihr das Jugendamt nach vier Monaten ab: Sie habe es verwahrlosen lassen, lautet der Vorwurf.

Nicht wollen oder nicht können?



Heute ist Petra von Alkohol und Drogen los, aber immer noch nicht in der Eigenständigkeit angekommen. Die 27-Jährige lebt von der Mindestsicherung – und zählt damit zu einer in Verruf geratenen Gruppe. Politiker von ÖVP und FPÖ lassen sich am liebsten über Wien aus, wenn sie Sozialmissbrauch anprangern wollen. Zwei Drittel aller Bezieherinnen und Bezieher – derzeit rund 123.000 – wohnen in der SPÖ-dominierten Hauptstadt. Das Auffangnetz sei so weich, sagen die Kritiker, dass die Lust auf Arbeit schwinde.

Wollen die Betroffenen nicht oder können sie nicht? Im Auftrag der Stadtregierung haben Evelyn Dawid und Karin Heitzmann von der Wiener Wirtschaftsuniversität Antworten gesucht. Um "Gesetzmäßigkeiten" herauszufinden, hat Dawid Bezieherinnen und Bezieher ausführlich interviewt – und dabei ein komplexeres Bild freigelegt als jenes, das die politische Debatte dominiert. Die vorwurfsvolle Frage, warum diese Menschen nicht einfach arbeiteten, ignoriere die Vorgeschichten, sagt Dawid: "Oft wird der Weg in die Mindestsicherung sehr früh gelegt."

Fünf Wege in die Mindestsicherung

Da sind etwa die "Systemsprengerinnen", zu denen Petra zählt. Gewalt, Vernachlässigung, Alkohol und Drogen im Elternhaus lösen frühe psychische Beeinträchtigungen aus. Die Leidtragenden scheitern am Übergang ins Erwachsensein, scheuen Verantwortung, verharren in Passivität und sind auf permanenter Suche nach jener Zuwendung, die ihnen in der Kindheit versagt blieb. Diese holen sie sich über die Hilfe vom Staat.

Ähnliche Verhaltensmuster zeigt eine andere typische Beziehergruppe, die in der Studie als "Fluchtkinder" firmiert. In diesem Fall legen Krieg, Verfolgung, Angst die Basis – und die unvorbereitete Ankunft in einem völlig fremden Land. Weder die Schulen noch die ebenfalls traumatisierten Eltern schaffen es, diese Kinder aufzufangen. Als schlicht "schrecklich" beschreibt etwa die als 13-Jährige aus Tschetschenien gekommene Kamila die zwei, drei Jahre, ehe sie halbwegs Deutsch verstand. Depressionen führten später zum Abbruch ihrer Ausbildung.

Als "Befreiungsschlag in die Armut" interpretieren Dawid und Heitzmann einen dritten Weg. Überwiegend Frauen sind es, die sich nach Jahren endlich von einem gewalttätigen Partner lösen, aber am nächsten Schritt scheitern. Ihr in Ägypten zugeteilter Ehemann habe sie nicht nur brutal misshandelt, erzählt die nun 41-Jährige Naila, sondern ihr selbst das Deutschlernen verboten. Nach der Trennung hatte sie weder sich selbst noch den Alltag im Griff – Endstation Obdachlosenheim. 20 Jahre und viele Psychotherapiestunden dauerte es, ehe Naila, eigentlich Volksschullehrerin, in einem Supermarkt wieder in die Arbeitswelt fand.

"Gekränkt, krank und ausgebrannt"

Ziemlich spät, ab einem Alter von 45 Jahren, landet hingegen eine vierte Gruppe in der Mindestsicherung. Aus der Spur katapultiert haben diese als "gekränkt, krank und ausgebrannt" charakterisierten Menschen wachsender Druck und sinkende Löhne. Konnte Arbeit in Lagern oder Callcentern im letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts auch bei niedriger Qualifikation noch gute Einkommen unter wertschätzenden Bedingungen bieten, heißt es in der Studie, handle es sich heute um schlecht abgesicherte, keine Befriedigung bietende Jobs.

Exemplarisch dafür steht die Geschichte des mittlerweile 60-jährigen Leopold. Die Pleite der genossenschaftlichen, für gute Arbeitsbedingungen bekannte Lebensmittelkette Konsum ließ den Lagerarbeiter in eine Abwärtsspirale geraten: immer schlechtere Jobs, körperliche Gebrechen, Resignation.

Der fünfte Weg ist jener der "Hasardeurinnen und Hasardeure". Eloquent, scharfsinnig und in der Regel gut gebildet, hindert sie übersteigertes Selbstbewusstsein daran, die Folgen von Risiko abzuschätzen. Typisch ist Schwarzarbeit: Um sich in der Gegenwart ein schönes Leben zu leisten, sparte sich der heute 71-jährige Karl die Sozialversicherung für die Zukunft – und versenkte Geld in drei gescheiterten Geschäftsideen.

Auflehnung gegen das "System" spiele dabei eine gewisse Rolle, halten die Studienautorinnen fest: Hasardeure gehörten zu den "anspruchsvollen" Mindestsicherungsbeziehern, die gegen Behördenentscheidungen gerne Einspruch einlegen und vor Gericht ziehen.

Die Rolle des Missbrauchs

Aber wird dabei nicht ein Typus unterschlagen? Schließlich berichten Arbeitgeber immer wieder von Bewerbern, die einen angebotenen Job in Wahrheit gar nicht wollten – und lieber von der Mindestsicherung lebten. Sie behaupte nicht, dass es dieses Phänomen nicht gebe, erwidert Dawid, jedes System werde auch missbraucht. Doch in der Debatte werde von wenigen schwarzen Schafen auf die Allgemeinheit geschlossen: "Dass die Menschen die Mindestsicherung freiwillig ansteuern, zeigt unsere Studie nicht."

Entscheidend sei der Rucksack an mitgeschleppten Problemen. Sie habe nie gedacht, dass so viele häusliche Gewalt erlebt haben, sagt Dawid, die psychische Bewältigung brauche Jahre. Finanzieller Druck helfe da oft nicht weiter: "Sehr viele schalten dann auf stur."

Mythos süßes Leben



Von der Verpflichtung zur Arbeitssuche bis zum Zugriff auf das Vermögen (siehe Kasten): Wer Mindestsicherung beziehe, unterliege ohnehin strenger Überprüfung, sagt Peter Stanzl, Vizechef der zuständigen Magistratsabteilung 40 der Stadt Wien. Doch von der Qualifikation bis zum Durchhaltevermögen brächten viele einfach nicht die Fähigkeiten mit, um ad hoc am regulären Arbeitsmarkt zu bestehen. Diese Menschen müssten gezielt wieder zurückgeführt werden – etwa mit Beschäftigungsprogrammen wie Back to Future in Wien, wo für den Comebackversuch zumindest ein ganzes Jahr eingeplant ist.

Doch zeichnet die vorgelegte Studie ein verlässliches Bild? Nicht mehr als 18 ehemalige Bezieherinnen und Bezieher der Mindestsicherung sowie 16 Bedienstete der MA 40 und der Sozialberatungsstellen wurden befragt – trotzdem hält Dawid allgemeingültige Schlüsse für zulässig. Ansatz: Sie habe so lange immer weitere Tiefeninterviews geführt, bis sich keine neuen Wege mehr abzeichneten.

Eines hätten die Gespräche übrigens auch offenbart, ergänzt die Sozialforscherin. Das süße Leben dank Mindestsicherung sei ein Mythos: "Es ist ein ständiges Jonglieren mit den Ausgaben." (Gerald John, 27.10.2022)