Bei der Amokfahrt in Waukesha kamen sechs Menschen ums Leben, darunter ein achtjähriger Bub. Foto: AFP/Jim Vondruska.jpg

Washington/Madison – Ein Mann, der im vergangenen Jahr mit einem Geländewagen in eine Weihnachtsparade in den USA gerast war, ist wegen mehrfachen Mordes verurteilt wurde. Eine Jury befand den 40-Jährigen am Mittwoch in einem Gericht im US-Staat Wisconsin in Dutzenden Anklagepunkten für schuldig – darunter sechsfache "absichtliche Tötung ersten Grades", was dem Tatbestand des Mordes entspricht. Ihm droht unter anderem für jeden dieser sechs Anklagepunkte lebenslange Haft.

Darrell B. war im November 2021 in der Stadt Waukesha mit einem Geländewagen in eine Menschenmenge gerast. Dabei kamen sechs Menschen ums Leben, darunter ein achtjähriger Bub. Dutzende wurden verletzt. Der Täter hörte der Richterin, die das Urteil der Jury in dem Gerichtssaal in der Stadt Madison verlas, regungslos zu – dabei stützte er seinen Kopf auf seine Hände und verdeckte sein Gesicht, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Medien zufolge hat sich der Täter während des Prozesses aggressiv verhalten und das Verfahren gestört. Er verteidigte sich selbst. Der 40-Jährige hat mehrere Vorstrafen und sich bereits in der Vergangenheit gewalttätig verhalten. (APA, 26.10.2022)