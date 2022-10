Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) erklärte, dass es nicht notwendig sein dürfe, Flüchtlinge in Zelten unterzubringen. Man werde sich ab Donnerstag darum bemühen, fixe Quartiere anbieten zu können. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Die von der Bundesbetreuungsagentur (BBU) aufgestellten Flüchtlingszelte sorgen in den betroffenen Gemeinden weiterhin für Empörung. In St. Georgen in Oberösterreich kam es am Mittwoch zu einem Protestmarsch, der sich gegen die "menschenunwürdigen Zelte" richtete – dem Aufruf gefolgt sind dann aber vor allem Rechtsextreme. Auch im Tiroler Absam, wo diese Woche die ersten Flüchtlinge in Zelten untergebracht wurden, wollte man sich querstellen, ehe am Mittwoch versöhnliche Töne von Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) in Richtung Innenministerium zu vernehmen waren. Für den Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) steht fest: Es dürfe nicht notwendig sein, Flüchtlinge in Zelten unterzubringen.

Mattle: Falscher Fokus bei Ukrainerinnen

Darüber scheint allerdings in der BBU und den Ländern Konsens zu herrschen. Das Aufstellen der Zelte war laut BBU-Sprecher Thomas Fussenegger jedoch die Ultima Ratio, weil die Länder einerseits ihre Flüchtlingsquoten nicht erfüllten und andererseits die Bundeseinrichtungen derzeit ob des Zulaufs aus allen Nähten platzen. Explizite Versäumnisse bei der Quartierbeschaffung stellte Mattle – trotz geringer Quote – in Abrede, räumt aber ein, dass man bei den Ukraine-Vertriebenen in den vergangenen Monaten "im guten Gauben" vielleicht zu sehr den Fokus darauf gelegt habe, dass sie schon wieder bald heimkehren können. Dies sei aber nicht der Fall, da sich der Krieg leider "noch grausamer" entwickelt habe.

Mit Blick auf die Unterbringung von Asylwerbenden sei es jedenfalls notwendig, dass die Bundesländer nun solidarisch seien, sagt der Tiroler ÖVP-Chef. Gleichzeitig spricht sich Mattle auch für "schnellere und effizientere Asylverfahren" in Österreich aus. Als "Vorbild" nennt er hier Deutschland. Dort würde schneller als in Österreich erfasst, hinterfragt und überprüft, ob Migranten sich aus wirtschaftlichen Gründen auf den Weg machen oder es sich tatsächlich um Kriegsflüchtlinge handelt, so Mattle.

"Wir müssen schauen, dass wir schneller werden. Es braucht mehr Effizienz im Rahmen des Asylverfahrens", plädierte der neue Tiroler Landeshauptmann auch hierzulande für eine Optimierung. "Richtlinie" bleibe für ihn die Genfer Flüchtlingskonvention.

Rekordwert an Einstellungen

Mangelnde Effizienz dürfte sich das Innenministerium mit Blick auf die neuen Asylzahlen ungern unterstellen lassen. Bei der Präsentation letzten Donnerstag hieß es, dass es Rekordwerte an abgelehnten und eingestellten Asylanträgen gebe. Von insgesamt 72.000 Anträgen im Jahr 2022 wurde bei 40.299 Personen kein Asyl gewährt, oder das Verfahren wurde wegen Rückkehr oder Weiterreise eingestellt. Tatsächlich scheinen im Verhältnis dazu gerade einmal 20.000 Asylwerbende in der Grundversorgung auf. Es dürfte also noch eine hohe Dunkelziffer von Menschen geben, die bereits weitergezogen sind. (Elisa Tomaselli, APA, 27.10.2022)