Die loyale Mitstreiterin des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán ist das erste Staatsoberhaupt, das Präsident Van der Bellen seit seiner Wiederwahl in Empfang nimmt

Die 45-jährige Ex-Familienministerin Katalin Novák ist am Donnerstag zu Gast in Wien. Foto: Albert Zawada

Die ungarische Staatspräsidentin Katalin Novák ist am Donnerstag zu ihrem ersten Besuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gast. Die seit Mai an der Spitze ihres Landes amtierende Ex-Familienministerin gilt als loyale Mitstreiterin des rechtsnationalen Regierungschefs Ungarns, Viktor Orbán. Es ist das erste Treffen Van der Bellens mit einem ausländischen Staatsoberhaupt seit seiner Wiederwahl am 9. Oktober.

Nováks Vorgänger János Áder hatte dem Bundespräsidenten zuletzt im Februar 2019 einen Besuch abgestattet. Das Staatsoberhaupt Ungarns wird vom Parlament für eine Amtsperiode von fünf Jahren gewählt und erfüllt hauptsächlich repräsentative Aufgaben.

Gesicht der Familienpolitik Orbáns

Die heute 45-jährige Novák, die Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch spricht, begann ihre Karriere im ungarischen Außenministerium. Sie wurde 2014 Staatssekretärin für Familie und Jugend im damaligen Superressort "Ministerium für Humanressourcen". 2020 wurde sie zur Ministerin für Familienangelegenheiten ernannt und war zudem bereits ab 2017 eine der Vizepräsidentinnen der Regierungspartei Fidesz. Diese Ämter legte sie nach ihrer Nominierung zur Staatspräsidentin im Dezember 2021 zurück.

Die verheiratete Mutter dreier Kinder galt insbesondere als Gesicht der Familienpolitik Orbáns, die auf eine Erhöhung der Geburtenrate mithilfe umfangreicher finanzieller Vergünstigungen für Familien setzt. (APA, 27.10.2022)