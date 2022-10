Sechs Jahre ist es bereits her, dass die so populäre wie teilweise kritisierte Serie des Streaming-Riesen veröffentlicht wurde: Seit 4. November 2016 ist die erste Staffel der Netflix-Eigenproduktion "The Crown" weltweit verfügbar, zum damaligen Zeitpunkt galt die damit eröffnete Serie als budgetär teuerste des Anbieters. Inzwischen gibt es vier Staffeln mit insgesamt 40 Episoden, die lang erwartete fünfte Staffel wird ab 9. November auf Netflix abrufbar sein.

Bereits die dritte Darstellerin der Queen: Imelda Staunton übernimmt in der neuen "The Crown"-Staffel die Rolle der Regentin. Foto: AP/Alex Bailey/© 2021, Netflix Inc.

"The Crown": Was bisher geschah

Inhaltlich werden wahre Begebenheiten mit einer hochkarätigen Darstellerriege nacherzählt: Im Zentrum steht die Geschichte von Königin Elizabeth II. alias Elizabeth Windsor. Das Porträt ihrer Regentschaft beginnt mit der Darstellung ihrer Eheschließung im Alter von 21 Jahren mit Prinz Philip von Griechenland und Dänemark, wodurch dieser zum Prinzgemahl und Herzog von Edinburgh avancierte. Die weiteren politischen und privaten Höhen und Tiefen ihrer Herrschaft werden im Zuge der folgenden Staffeln mehr oder weniger wahrheitsgetreu abgebildet. Es geht um politische Rivalitäten, Skandale, Affären, die schwere Bürde der britischen Krone und um prägende Ereignisse des 20. Jahrhunderts.

Inhaltlich drehte sich die vierte und bislang letzte Staffel, angesiedelt in den 1980er-Jahren, um Konflikte zwischen Königin Elizabeth und Premierministerin Margaret Thatcher. Thema waren zuletzt auch Prinzessin Diana und ihre bekanntlich unglückliche Ehe mit Prinz Charles, deren beiderseits eingegangene außereheliche Affären und die deshalb im Raum stehende Scheidung. Fans fiebern nun der Fortsetzung der Serie entgegen, die von einigen der schlimmsten Jahre für die britische Königsfamilie erzählen soll: Vier Trennungen und ein großes Feuer in Windsor Castle werden in Staffel 5 thematisiert. Wie bereits feststeht, soll "The Crown" noch um eine sechste Staffel verlängert werden, mit dieser jedoch ein Ende finden.

Royals-Serie: Lob und Kritik

Der Erfolg und die Popularität von "The Crown" waren bislang jedenfalls groß, die Serie gewann sowohl einen Emmy als auch einen Golden Globe als beste Dramaserie. Claire Foy und Olivia Colman, die beide für je zwei Staffeln die Queen verkörperten, erhielten ebenfalls jeweils einen Emmy und einen Golden Globe als beste Serien-Hauptdarstellerinnen. Freilich holten reale Ereignisse die Serie ein: der Tod Prinz Philips am 7. April 2021 und schließlich der Tod der Queen am 8. September 2022, wobei Letzterer eine Produktionspause als "Zeichen des Respekts" nach sich zog.

Doch auch Kritik an "The Crown" wurde im Laufe der Jahre mehr als einmal laut – Großbritanniens ehemaliger Premierminister John Major hatte zuletzt die Erfolgsserie als "Fassladung Unsinn" abgekanzelt, wogegen sich das Produktionsteam entschieden zur Wehr setzte. Kritik wegen mangelnder Faktentreue kam immer wieder auf, unter anderem von Schauspielerin Judi Dench. Eines ist die Serie jedoch unbestritten: beste Unterhaltung auf hohem Niveau.

"The Crown": Ihre Meinung, bitte!

Wie viele Folgen von "The Crown" haben Sie bereits gesehen – und wie gefällt Ihnen die Serie? Welche Darstellerin oder welcher Darsteller in der Serie, deren Cast ja alle zwei Staffeln wechselt, hat Sie bisher am meisten überzeugt? Interessiert es Sie, inwiefern darin historisch akkurat erzählt wird? Und hat der Tod der Queen irgendetwas an Ihrem Blick auf die Serie geändert? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 27.10.2022)