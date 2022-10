"Hast du ein Ladekabel?" – "iPhone oder Samsung?" Foto: EPA/Julien Warnand

Am Montag hat der Rat der Europäischen Union seine finale Zustimmung für ein einheitliches Ladekabel gegeben. Glücklich scheint Apple damit nicht zu sein: "Mehr als eine Milliarde Menschen" hätten bereits Lightning-Kabel und Geräte, die mit diesen Kabeln funktionieren würden. Mit der USB-C-Pflicht würden diese zu Elektroschrott werden. Außerdem würde Lightning "ziemlich gut laden", was für iPhone-User die Hauptsache sei, sagte Apples Senior Vice President Greg Joswiak auf einer Tech-Konferenz des "Wall Street Journal".

"Mich stört es nicht, wenn Regierungen uns ihre Ziele darlegen", sagte Joswiak. Wie diese Ziele zu erreichen seien, das wolle man aber Apples "schlauen Ingenieurinnen und Ingenieuren" überlassen, denn diese wüssten am besten Bescheid. Joswiak weiß aber, dass die Würfel sind in dieser Angelegenheit bereits gefallen sind, und spricht es aus: Der Lightning-Anschluss des iPhone ist bald Geschichte. "Natürlich werden wir uns an die neue Regelung halten", sagte er.

USB-C wahrscheinlich schon beim iPhone 15

Wann wird Apple nun Lightning den Stecker ziehen und zu USB-C wechseln? "Die Europäer diktieren den Zeitpunkt für die europäische Kundschaft", so Joswiak – spätestens also Ende 2024. Genaueres konnte ihm "WSJ"-Journalistin Joanna Stern nicht entlocken, bedeckt hält man sich bei Apple auch, was den zukünftigen Ladeanschluss bei außerhalb der EU verkauften iPhones betrifft. Die Gerüchteküche rechnet jedoch schon mit einem iPhone 15 mit "neuem" Anschluss – zumindest in der EU. Damit hätten nur noch die Airpod-Produktlinie und Apples Eingabegeräte einen Lightning-Anschluss, wobei auch hier mit einer Anpassung im nächsten oder übernächsten Produktzyklus zu rechnen ist.

Anschlusslos

Ein Schlupfloch gäbe es noch: drahtloses Laden. Die neue EU-Regelung gilt nämlich nur für Smartphones mit Ladeanschluss. Apple hat bereits 2019 ein Patent für ein iPhone eingereicht, das nur drahtlos aufgeladen werden kann und ohne traditionellen Ladestecker auskommt. Dagegen spricht allerdings, dass drahtloses Laden aktuell noch deutlich ineffizienter und langsamer ist als kabelgebundenes. (Jonas Heitzer, 27.10.2022)