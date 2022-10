Stellen Sie Ihre Fragen zu den gestiegenen Kreditkosten im Forum! Foto: imago stock&people

Die jahrelange Nullzinsphase, die damit verbundenen günstigen Finanzierungen und der Höhenflug am Wohnungsmarkt sind mehr oder weniger Geschichte. Für Käuferinnen und Käufer von Immobilien sind die besten Jahre fürs Erste vorbei. Der weltweite Inflationsschub hat zu einer Trendwende bei den Zinsen geführt, die derzeit geradezu emporschnellen. Sowohl variabel verzinste als auch neu vergebene Wohnbaukredite werden empfindlich teurer. In einem STANDARD-Beitrag erklärt Andreas Ederer vom Vergleichsportal "Durchblicker", wie sehr sich das auf Haushalte auswirken und wie problematisch die Mehrbelastung bei einem Zinsanstieg von bis zu zwei Prozent sein kann. Was vor wenigen Jahren noch verlockend war, wird momentan zur Falle für viele. Das weiß auch "xanderl":

"SochinDani" berichtet von seiner Erfahrung:

"Blubberbaer" ist von der flexiblen Verzinsung betroffen, sieht der aktuellen Veränderung aber ein Stück weit gelassen entgegen:

Wie ist das bei Ihnen?

Haben Sie einen variabel verzinsten Kredit? Oder haben Sie sich für einen Fixzinssatz entschieden? Können Sie die Mehrkosten stemmen? Planen Sie, demnächst einen Kredit aufzunehmen? Welche Überlegungen haben Sie aufgrund der steigenden Kreditkosten?

Stellen Sie Ihre Fragen im Forum! Die STANDARD-Wirtschaftsredaktion wird ausgewählte Fragen bestmöglich beantworten. (mawa, 27.10.2022)